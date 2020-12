“The Croods 2: A New Era” d’Universal et DreamWorks a de nouveau prévalu à un box-office tiède le week-end après Thanksgiving avec 4,4 millions de dollars dans 2 205 cinémas en Amérique du Nord.

La suite de la comédie animée, qui met en vedette les voix de Nicolas Cage, Emma Stone et Ryan Reynolds, a dominé une entreprise cinématographique gravement affaiblie depuis sa première le 25 novembre avec un total de 20,3 millions de dollars de ventes de entrées dans ses douze premiers jours.

Néanmoins, c’est une performance respectable compte tenu de la pandémie du COVID-19, qui a entraîné la fermeture de la plupart des cinémas aux États-Unis. Les lieux qui restent ouverts fonctionnent avec une capacité réduite, des heures limitées et des mesures pour maintenir la distance sociale.

Après une sortie qui a dépassé les attentes très modestes, «Croods» reste naturellement le film qui domine un marché qui fonctionne actuellement avec moins de 40% de ses salles ouvertes », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Box Office Pro.

De nouveaux verrouillages et quarantaines à travers le pays maintiendront probablement les projections bloquées pour le reste des vacances, alors même que “ Wonder Woman 1984 ” et quelques autres premières se profilent à l’horizon pour apporter du nouveau contenu aux salles ouvertes et aux journées portes ouvertes. publics désireux de les visiter ».

‘The Croods’ monopolise les casiers

Il y a sept ans, le film original “Croods” a rapporté 89 millions de dollars lors de ses deux premiers week-ends en 2013, lorsqu’il a fait ses débuts dans 4 046 salles. Au cours du même week-end de l’année dernière, “Frozen II” avait vendu 35,2 millions de dollars dans 4 348 salles lors de son troisième week-end, suivi par la deuxième session “Entre couteaux et secrets” avec 14,2 millions de dollars. .

La première de la comédie de Focus Features «Half Siblings» avec Luis Gerardo Méndez et Connor Del Rio s’est terminée dans une seconde lointaine avec 720 000 $ en 1 396 salsa, suivie du film d’horreur d’Universal «Freaky» avec 460 000 dollars dans 1502 cinémas.

Le drame romantique «For a Lifetime» d’Universal Jessica Rothe et Harry Shum Jr. ont pris la quatrième place avec 350 000 $ sur 970 écrans.