Il est étonnamment difficile d’archiver un jeu vidéo. Les cartouches se désintègrent, finalement; les disques deviennent illisibles à mesure que leur plastique se dégrade. Les codes sources sont perdus à cause des fusions et acquisitions d’entreprises. Mais ce qui est le plus dangereux pour préserver l’histoire du jeu n’est pas une considération physique ou d’entreprise: c’est l’attitude dominante selon laquelle les jeux sont ludiques, évanescents et ne valent donc pas la peine d’être archivés.

De toute évidence, ce n’est pas vrai, et les jeux méritent une considération historique critique, le genre que les autres médiums plus anciens reçoivent. Frank Cifaldi et Kelsey Lewin, codirecteurs de la Video Game History Foundation, sont deux des personnes qui mènent cette charge. Je leur ai parlé il y a peu de temps de la préservation de l’histoire du jeu vidéo et de leur nouveau programme, le Video Game Source Project, qui prend comme base l’idée qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’étudier un jeu vidéo que d’accéder à sa matière première.

Il n’y a pas grand-chose à apprendre en étudiant le produit final, disent-ils – parce que l’étude de l’itération finale d’un projet créatif laisse de côté les comment et les pourquoi qui l’ont amené à la vie en premier lieu. Et Lewin et Cifaldi ont commencé avec un classique: Le secret de l’île aux singes de LucasArts, qui fête ses 30 ans ce mois-ci.

“Tout d’abord, [the project is] juste une sorte d’appel aux armes à tout le monde que ce truc est vraiment important et utile. Et, du moins en ce qui concerne le matériel plus ancien, il est en train de mourir rapidement », déclare Cifaldi, soulignant que la plupart des sociétés de jeux ne disposent pas d’archives de code source. “Mais je pense que, plus important encore, nous voulons normaliser la disponibilité et l’étude du matériel source des jeux vidéo, car pour le moment, la source des jeux vidéo n’est qu’un secret commercial très propriétaire.”

Ce qui est vrai! Et dans les jeux modernes, le clonage est un gros problème, même en laissant de côté les problèmes de code source. «Mais de notre point de vue, c’est comme si vous n’avez rien fait avec ce jeu depuis 10, 20 ans, pourquoi – pourquoi le verrouillage?» il dit.





Une scène de The Secret of Monkey Island Video Game History Foundation

C’est une excellente question, qui me fait beaucoup réfléchir aux histoires traditionnelles d’archivage de jeux vidéo – plutôt, devrais-je dire, une histoire en particulier, celle sur ET et la décharge. Vous voyez, le jeu ET The Extra-Terrestrial était un lien de film de jeu d’aventure de 1982, développé pour Atari en 36 jours. Quand il a frappé les étagères des magasins à Noël, c’était un flop sans précédent; Atari a enterré l’inventaire invendu quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, où il a été déterré en 2014 par une équipe de documentaires. L’année suivante, le jeu est entré dans la collection du Smithsonian, et ils ont produit un épisode d’un podcast en 2019 pour raconter la légende.

C’est une histoire merveilleuse, surtout si l’on considère la fortune d’Atari par la suite. (Spoiler: ils n’étaient pas géniaux.) Mais le problème est que c’est fondamentalement le seul que les gens connaissent. Le véritable objectif de Cifaldi et Lewin est de faire découvrir au public des histoires plus fascinantes sur ce genre d’histoire et de préserver les matières premières qui les rendent possibles. (Le blog de la Fondation est excellent, du moins lorsqu’il s’agit de belles histoires.)

Ce n’est pas sans controverse. La Nintendo Gigaleak, comme on l’appelle, s’est produite plus tôt cet été et a révélé une mine de nouvelles données sur les jeux classiques. Cela a également révélé un dilemme moral: si les richesses de la fuite ont été obtenues illégalement, comme elles l’étaient probablement, cela change-t-il la façon dont les historiens pensent et utilisent ce qu’ils en apprennent? Cette réponse est un calcul individuel, bien sûr. Mais d’un autre côté: si les secrets de Nintendo étaient moins bien tenus, la fuite ne serait pas aussi monumentale.

Je ne sais pas s’il y a une réponse claire ici. Ce qui est clair, cependant, c’est que la recherche historique sur les jeux devrait être quelque chose que les entreprises attendent et se préparent. Le type de travail effectué par la Video Game History Foundation est important et nécessaire, même si l’industrie ne l’apprécie pas vraiment. Ils veulent juste un monde plus ouvert.

«Et pour être clair, je veux dire, je ne pense pas que nous nous attendions à un monde où tout le monde se dise« Génial, ouvrons tout »», déclare Lewin. «C’est irréaliste», reconnaît Cifaldi.

«Mais ce qui est réaliste, c’est de normaliser le fait que quelqu’un pourrait réellement étudier cela, juste à des fins historiques, qu’il devrait être capable de regarder cela et d’en tirer des leçons et de raconter les histoires qu’ils y trouvent», dit Lewin.

The Secret of Monkey Island est un jeu phare, notamment pour Cifaldi, qui le cite comme “peut-être mon jeu préféré, selon le jour où vous me le demandez.” Il dit que cela lui a appris ce que pouvaient être les jeux – comme ça, ils pouvaient avoir des mondes et des personnages amusants et mémorables. La Fondation a reçu le jeu comme elle en reçoit beaucoup, c’est-à-dire en cachette. (Cifaldi identifie cela comme un autre problème que la Fondation cherche à résoudre: faire en sorte que les gens puissent faire don de jeux et autres aux archives, même s’ils ne possèdent pas les droits.)

Cependant, lorsqu’ils ont contacté Lucasfilm pour créer du contenu autour du jeu, le studio a été favorable. «Je veux dire, ce sont les gars qui font Star Wars, c’est vrai, ils comprennent», dit Cifaldi. «Ils comprennent que les fans apprécient vraiment ce matériel des coulisses et que cela leur profite directement si les gens en parlent.»





Cycle de course d’Aladdin de la Disney’s Aladdin Video Game History Foundation

Ce mois-ci, la Video Game History Foundation prévoit de révéler ce qu’elle a appris sur Le secret de Monkey Island, aux fans, aux historiens et à tous ceux qui pourraient être intéressés par les recoins cachés d’un jeu vidéo vieux de 30 ans. «Nous sommes en mesure de reconstruire des scènes supprimées des jeux que personne n’a jamais vues auparavant, car ces données ne sont littéralement pas sur le disque que vous obtenez, car elles ne sont pas compilées dans le jeu», explique Cifaldi. (La Fondation a également invité Ron Gilbert, le créateur du jeu, à les rejoindre dans une diffusion en direct le 30 octobre.)

Le point de vue de Cifaldi et Lewin peut être résumé assez simplement: ils veulent élargir les types d’histoires que nous pouvons raconter sur les jeux vidéo, en tant que fans et historiens. «Nous n’avons vraiment eu que des miettes de développement de jeux en trouvant, vous savez, une version inachevée qui a peut-être été envoyée à un magazine pour un aperçu, ou en voyant ce qui a été accidentellement compilé dans le jeu final», explique Cifaldi.

Cela, dit-il, a entaché la façon dont les fans perçoivent le processus de développement – comme quelque chose peut-être linéaire, plutôt que comme un empilement progressif de décisions créatives. «Je pense qu’une chose vraiment intéressante à sortir de cette conversation avec Ron est de pouvoir montrer que lorsque nous trouvons ce personnage inutilisé dans le code source, ce n’est pas, comme, c’était un personnage avec une biographie étoffée, »Dit Cifaldi. Parfois, un pirate inutilisé n’est qu’un pirate inutilisé.

«Cela a parfois tendance à donner une fausse importance à quelque chose», reconnaît Lewin. «Si vous n’avez que deux indices sur quelque chose, vous pouvez proposer une grande variété de scénarios dans lesquels ces deux indices s’intègrent.» Si vous avez 20 ou 30 indices, en revanche, le domaine des possibilités se rétrécit. “Si vous l’avez vu dans une version antérieure du jeu, vous pourriez être amené à croire que c’est quelque chose que ce n’était absolument pas”, dit Lewin.

Pour prendre un exemple concret de The Secret of Monkey Island: le pont qui s’effondre. Comme l’explique Cifaldi, il y a des cadres d’animation pour un pont qui s’effondre dans l’illustration originale du jeu, mais aucun code ne l’exige. C’est juste là. Alors ils l’ont apporté à Gilbert, le créateur, et ont posé des questions à ce sujet. «Ron est comme, ‘Oh, ouais, ce n’est pas quelque chose qui n’a jamais été dans le jeu. Je ne sais pas vraiment pourquoi c’est là », dit Cifaldi.

Parfois, un pirate inutilisé n’est qu’un pirate inutilisé

Ils avaient également accès au carnet de croquis de Gilbert à partir du moment où il fabriquait le jeu, qui contenait les idées brutes qui en ont finalement fait le produit fini. “Il y a une page qui dit simplement,” piège sur le pont? “. Et je pense que c’est tout ce que ça a jamais été », poursuit Cifaldi. «Par exemple, le jeu n’était pas assez conçu, mais les artistes doivent travailler sur quelque chose. Donc, c’est comme, je ne sais pas, “travailler sur un pont piégé, et peut-être que nous allons le revoir”, et ils ne l’ont jamais fait. ” Ce n’est pas un puzzle découpé; cela ne veut rien dire d’autre que c’était une idée qui n’a pas vraiment réussi.

«Cela fait partie du processus de création», déclare Cifaldi. «Vous collaborez, il y a beaucoup de gens impliqués, et vous essayez des idées, vous les rédigez, puis elles risquent d’être coupées avant même que vous n’essayiez de les utiliser.» Un pont qui s’effondre n’est qu’un pont qui s’effondre.

Dans ce processus – démystifier le processus de développement de jeux – la Video Game History Foundation est en quelque sorte un pionnier, qui écrit activement les règles d’archivage de ce type d’art au fur et à mesure. Son projet source est un examen holistique de la façon dont les jeux que vous aimez sont réellement créés, ce qui est aussi important que les jeux eux-mêmes. Dans notre conversation, Cifaldi a comparé son travail à l’archéologie.

«Si vous êtes en mesure d’accéder au code source brut d’un jeu, au strict minimum, vous pouvez comprendre comment les systèmes fonctionnent et se parlent entre eux et des choses comme ça», dit-il. Mais si vous êtes un bon historien, c’est une fouille. «Quand vous regardez une momie, vous n’avez pas accès à cette personne quand elle était vivante ou autre, n’est-ce pas? Mais vous pouvez trouver des indices qui vous aident à comprendre qui ils étaient, quel était leur statut social, et des choses comme ça », dit-il. Et ces indices deviennent finalement une histoire, une que nous pourrions raconter, des années plus tard, sur un podcast pour le Smithsonian.

«C’est juste une nouvelle idée dans le monde d’avoir du matériel source pour tout type de logiciel dans une archive. Et je pense que la route sera difficile », dit Cifaldi. «Mais cela doit commencer quelque part. Et ça commence maintenant.