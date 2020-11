M

Les inisters ont subi une pression croissante aujourd’hui pour «réparer» le système de test et de traçabilité qui oblige toujours les gens à attendre plus de trois jours pour obtenir les résultats de Covid-19.

Les hauts conservateurs ont appelé à une action urgente et un spécialiste des maladies a souligné que le bouleversement devait «venir absolument du sommet».

Avec l’Angleterre bloquée, Jeremy Hunt, qui préside le comité de la santé des Communes, a déclaré: «Le gouvernement doit utiliser cet espace de répit pour maîtriser le programme de test et de trace qui est actuellement le seul moyen de verrouiller le virus au lieu de Le pays entier. Il est devenu clair que les gens sont beaucoup plus susceptibles de s’auto-isoler s’ils sont contactés par quelqu’un de leur autorité locale plutôt que par un centre d’appels national. »

Sir Bernard Jenkin, qui dirige le comité de liaison des Communes, a ajouté: «Si nous voulons rouvrir l’économie et éviter le cycle dommageable de verrouillage répété, nous avons besoin d’une capacité de test et de traçabilité à la japonaise au Royaume-Uni.

«Cela nécessite l’ajout urgent de recherches locales pour soutenir l’effort national.»

Quatre anciens premiers ministres, David Cameron, Tony Blair, Gordon Brown et Sir John Major, ont exhorté Boris Johnson à jeter «tout le poids de l’État britannique» derrière les tests. «Cela doit venir absolument du sommet», a déclaré le Dr Gabriel Scally, président de l’épidémiologie et de la santé publique à la Royal Society of Medicine et membre du groupe indépendant Sage.

«Le Premier ministre doit agir de manière décisive aujourd’hui pour reconstruire un système de test et de traçabilité approprié, fonctionnel et efficace.»

La baronne Harding, présidente du NHS Test and Trace, a souligné que le système essayait de «réagir aussi vite que possible» lorsqu’il y a une demande accrue de tests. «Nous avons maintenant plus de capacité que de demande, nous avons mis en ligne la semaine dernière des médecins généralistes de tout le pays maintenant capables de commander des tests, nous continuons donc à faciliter et faciliter l’accès des personnes aux tests», a-t-elle déclaré hier aux députés.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la capacité de test était “la plus grande d’Europe”, que des tests deux fois par semaine seraient déployés pour les travailleurs du NHS, et il a écrit à plus de 60 autorités locales, y compris plusieurs arrondissements de Londres, au sujet des tests de masse de “10 pour % de leur population par semaine ».

Mais la ministre fantôme de la Santé, Rosena Allin-Khan, a souligné: «Le Premier ministre doit profiter de ce temps pour donner la priorité à la résolution des tests et traçages une fois pour toutes – il ne peut pas se laisser distraire.

Le Dr Billy Palmer, chercheur principal au sein du groupe de réflexion sur la santé, le Nuffield Trust, a déclaré: «Nous avons une capacité de test surestimée et la recherche des contacts qui fuit.»