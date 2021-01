N

De nouvelles recherches ont montré que parler avec d’autres personnes infectées par un coronavirus pouvait être aussi dangereux que de tousser à proximité en raison de particules persistantes.

Covid est connu pour se propager par les gouttelettes émises lorsqu’une personne infectée parle, tousse ou respire. Alors que de grosses gouttelettes tombent au sol sur des distances plus courtes, de minuscules gouttelettes appelées aérosols peuvent voyager sur deux mètres dans des pièces mal ventilées.

Pour explorer les risques posés par les aérosols et les grosses gouttelettes, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont déclaré que leurs conclusions dans les actes de la revue de la Royal Society ont révélé que la distance sociale n’est pas suffisante pour protéger contre l’infection et que la ventilation et les masques sont également nécessaires pour ralentir propagé.

Le professeur Pedro Magalhães de Oliveira, expert en mécanique des fluides à Cambridge et co-auteur de la revue a déclaré au Guardian: «Vous avez besoin de masques, vous avez besoin de distance et vous avez besoin d’une bonne ventilation pour que ces particules ne s’accumulent pas dans un espace intérieur et ils sont retirés en toute sécurité. »

Le professeur de Oliveria et ses collègues ont découvert qu’une heure après qu’une personne infectée a parlé pendant 30 secondes, le reste de l’aérosol contient beaucoup plus de masse virale qu’après une toux – et dans de petits espaces et sans ventilation suffisante, cela pourrait être suffisant pour provoquer Covid.

en relation

«La parole est une question très importante qui doit être prise en compte car elle produit des particules beaucoup plus fines [than coughing] et ces particules, ou aérosols, peuvent être suspendues pendant plus d’une heure en quantités suffisantes pour provoquer la maladie. »

Dans le journal, les chercheurs ont expliqué comment ils ont construit des modèles prenant en compte divers facteurs, notamment la taille des gouttelettes expulsées des personnes infectées lorsqu’elles parlent ou toussent et le temps qu’il leur faut pour s’installer.

L’équipe a également examiné le risque d’infection, en tenant compte de la charge virale des personnes atteintes de Covid, et de la dose estimée nécessaire pour provoquer une infection – cette dernière était basée sur des études sur un coronavirus différent.

À partir de leurs recherches, l’équipe a conclu qu’une courte toux et la poursuite de la parole sont dangereuses à moins de 2 mètres sans équipement de protection individuelle (EPI).

en relation

Le professeur de Oliveria a ajouté que le fait que les individus attrapent Covid dépend de la quantité d’aérosol qu’ils inhalent.

Ceci est influencé par des facteurs tels que le port ou non des masques, les niveaux de ventilation et la distance entre les deux personnes impliquées.

À la suite de leur travail, l’équipe a développé un calculateur en ligne, appelé Airborne.cam, qui aide les utilisateurs à comprendre comment la ventilation et d’autres mesures affectent la transmission à l’intérieur du virus SARS-CoV-2.

Selon leur site Web, le calculateur estime le risque d’infection pour un seul individu exposé à une concentration de particules virales dans la pièce, calculé en fonction de la taille de la pièce, des taux de ventilation et d’autres paramètres définis par l’utilisateur.

Bien que l’outil ne soit pas une évaluation définitive des risques d’infection, l’équipe a déclaré qu’il pouvait aider les utilisateurs à comprendre «la réduction des risques potentiels en prenant des mesures spécifiques».

«L’idée n’est pas d’obtenir des chiffres de risque absolus à partir de l’outil, mais de l’utiliser pour voir comment les stratégies d’atténuation impactent le risque d’infection, a déclaré le professeur de Oliveria.