L’unité 24 heures sur 24 s’attaquera aux perturbations potentielles à la frontière du Royaume-Uni lorsque de nouveaux accords commerciaux avec l’Union européenne entreront en vigueur.

Le Centre des opérations frontalières utilisera des experts et des logiciels de pointe pour faire face aux perturbations attendues une fois que le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière le 1er janvier.

Le lancement du centre de plusieurs millions de livres intervient alors que les ministres ont intensifié leurs appels aux entreprises pour qu’elles se préparent aux changements qui auront lieu avec ou sans un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le Royaume-Uni espère avoir la «frontière la plus efficace du monde» d’ici 2025, mais des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité du système actuel à faire face au Brexit.

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster, a déclaré: «À la fin de l’année, nous reprendrons le contrôle de nos frontières et c’est pourquoi nous avons mis en place le nouveau centre des opérations frontalières pour surveiller et analyser les flux de marchandises et de personnes dans le Royaume-Uni en temps réel.

(Chancelier britannique du duché de Lancaster Michael Gove / REUTERS)

«Cela nous aidera à relever les défis rapidement et de manière décisive, et nous fournira davantage d’informations qui nous rendront plus sûrs et plus sûrs.»

Au cœur de la nouvelle opération se trouvera le logiciel Border Flow Service qui rassemble des informations sur les flux de marchandises et de passagers.

Les responsables ont reconnu que les changements dans la manière dont le Royaume-Uni négocie avec l’UE entraîneront probablement des perturbations «à court terme» à la frontière.

Ils espèrent qu’un meilleur accès à l’information et au renseignement aidera à minimiser les problèmes.

Au fur et à mesure que les changements seront introduits, à partir de juillet, les importations britanniques en provenance de l’UE nécessiteront pour la première fois des déclarations de sûreté et de sécurité – ce que les responsables espèrent qu’il aidera à lutter contre le crime organisé.

Entre-temps, le gouvernement a également envoyé des lettres aux entreprises pour s’assurer qu’elles savent ce qu’elles doivent faire pour se préparer à la fin de la période de transition.

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré: «Notre nouveau départ en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE est juste à l’horizon.

«Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite, les entreprises doivent s’assurer qu’elles sont pleinement préparées aux nouvelles règles et opportunités qu’apportera le fait d’être une nation commerçante indépendante.

«Parmi tous nos efforts proactifs avec les entreprises, j’ai écrit à près de cinq millions d’entreprises à travers le Royaume-Uni pour décrire les principales mesures qu’elles doivent prendre et leur rappeler que le gouvernement est là pour les soutenir à la fin de la période de transition.»