Des experts ont identifié une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être responsable de la “propagation plus rapide” du virus à Londres et dans le sud-est, a déclaré Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé a révélé la nouvelle souche en annonçant que Londres entrait dans le niveau 3.

Il a déclaré que le nombre de la nouvelle variante du coronavirus «augmentait rapidement».

Il a déclaré aux Communes: «L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes.

«Nous avons actuellement identifié plus de 1 000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes.

«Et les chiffres augmentent rapidement.»

Il a déclaré: «Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave et le dernier conseil clinique est qu’il est hautement improbable que cette mutation ne réponde pas à un vaccin, mais elle montre que nous devons être vigilants et suivre les règles et que chacun doit prendre sa responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus. »

Il a ajouté: «Je dois dire à la Chambre qu’au cours de la semaine dernière, nous avons constaté des augmentations très fortes et exponentielles du virus à Londres, dans le Kent, dans certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire.

“Nous ne savons pas dans quelle mesure cela est dû à la nouvelle variante, mais quelle que soit sa cause, nous devons prendre des mesures rapides et décisives, ce qui est malheureusement absolument essentiel pour contrôler cette maladie mortelle pendant le déploiement du vaccin.”