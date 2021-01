Une nouvelle vidéo de Jennifer Lopez apparaît posant naturellement! | .

La soi-disant Diva du Bronx Jennifer Lopez ravi l’élève de ses disciples avec un vidéo qui a récemment partagé sur son compte Instagram officiel où il apparaît montrant plusieurs scènes avec lesquelles il a réussi à ravir l’élève de ses fans car il apparaît portant sa silhouette naturelle.

Pendant des années Jennifer Lopez a réussi à laisser ses fans plus qu’impressionnés, grâce à un exercice constant et à la discipline, il a réussi à maintenir sa silhouette et à la montrer quand il le voulait, sûrement à plus d’une occasion, il a réussi à devenir un objet d’envie, bien que le secret pour tout garder dans son Cet endroit est plus que simple et elle l’a partagé elle-même, il s’agit simplement de faire de l’exercice et de pratiquer la danse pendant quelques heures.

Quelque chose qui a également fonctionné pour elle est de faire du “tube”. Elle l’a fait lorsqu’elle a joué son dernier rôle dans le film “Hustles” aux côtés de Cardi B, qui pendant un temps avant de devenir la célèbre rappeuse qu’elle est aujourd’hui a eu ce profession pour pouvoir réaliser ses rêves, maintenant JLo le pratique également, affirme que c’est un excellent exercice car il travaille des zones du corps qui sont difficiles à atteindre avec d’autres routines.

La vidéo qu’il a partagée sur Instagram fait partie du nouveau single “In the Morning” qui, déjà disponible sur sa chaîne YouTube officielle, il y a quelques heures à peine, il l’a partagée et reçoit déjà une très bonne réponse de ses followers.

Et il t’aimait encore plus qu’il ne m’aimait … Je suis tellement excité que tu regardes la vidéo officielle #InTheMorning. Il est plein de symbolisme sur une relation sombre et unilatérale et la prise de conscience que vous ne pouvez changer personne d’autre … Vous ne pouvez changer que vous-même !!! “, une partie de la description.

comme vous le savez Jennifer Lopez Bien qu’elle soit née aux États-Unis, elle a des origines portoricaines dont elle est très fière, grâce à elle elle parle un peu l’espagnol sinon trop couramment elle se défend assez bien, alors ses fans qui parlent aussi bien anglais que espagnol sont ravis quand elle parle l’une des deux langues.

“Développez vos propres ailes et restez à l’écart de quiconque ou de tout ce qui ne valorise pas vraiment tout ce que vous avez à offrir”, a écrit JLo en se référant aux scènes dans lesquelles il apparaît naturellement portant une paire d’ailes que nous sommes sûrs que la scène est devenue Le favori des internautes.

OMG, tous les looks sont si beaux, chaque scène, une reine de la mode! Elle est magnifique, le visage, le corps et j’adore ses boucles. J’adore la vidéo et la chanson, c’est coincé dans ma tête pendant des semaines, c’est tellement accrocheur », a écrit l’un de ses fans.

Dans la vidéo qu’il a partagée sur Instagram, il a réussi à atteindre plus de deux millions de vues, il est certain que plus d’un de ses fans ont revu la vidéo encore et encore.

Jennifer Lopez Il est devenu un symbole de la musique et aussi des femmes latines, c’est un digne représentant de la saveur des Caraïbes, il a tous les éléments des belles femmes latines, en particulier pour ses charmes ultérieurs avec lesquels elles se caractérisent, en fait ce C’est précisément sa marque de fabrique tout au long de sa carrière, non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu’actrice.

L’interprète de “Play” en plus d’être une chanteuse renommée, star des réseaux sociaux, actrice, danseuse, productrice de disques est aussi une excellente femme d’affaires, même si nous n’avons pas connaissance de toutes ses entreprises, il est bien connu qu’elle possède également plusieurs restaurants de sa propre marque de vêtements et de parfums.

