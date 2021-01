T

Le Evening Standard et sa filiale indépendante, l’Independent, peuvent aujourd’hui annoncer que l’ONG internationale anti-braconnage Freeland a rejoint sa campagne Stop The Illegal Wildlife Trade.

Freeland est une organisation caritative basée à Bangkok qui se consacre à la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, le braconnage et la destruction d’habitats sur trois continents. La devise de l’ONG est «Nous chassons les trafiquants».

L’organisation caritative a signé pour devenir le partenaire caritatif officiel de The Standard and Independent aux côtés de l’association caritative africaine Space for Giants. Notre campagne #StopIWT a été lancée à Pâques 2020 en réponse à la crise de conservation déclenchée par Covid-19.

Les campagnes récentes menées par Freeland incluent pour sauver le tigre d’Indochine de l’extinction par le braconnage et une vaste bataille juridique contre les commerçants d’ailerons de requin

Depuis lors, les deux médias ont fait campagne pour soutenir le travail de Space for Giants dans la lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages, collectant plus de 300000 £, et ont réuni les principales organisations de conservation pour publier une déclaration conjointe au G20 à Riyad.

Il a également publié des articles sur les girafes, les éléphants, les rhinocéros et les pangolins en voie de disparition, ainsi que mené une enquête sur les institutions financières mondiales qui sont investies dans le commerce illégal d’espèces sauvages. Il a reçu l’aval de défenseurs de l’environnement renommés, notamment John Scanlon et le joueur de cricket Kevin Pietersen.

Steven Galster, co-fondateur de Freeland, a déclaré: «Freeland a rejoint la campagne Stop IWT de The Independent parce qu’après des décennies de chasse aux criminels de la faune, nous réalisons que nous avons besoin d’aide pour sonner l’alarme sur la laideur et la dangerosité de ce commerce pour nous tous . “.

Oliver Poole, rédacteur en chef de la campagne d’ESI Group, a déclaré: «Nous sommes ravis que Freeland se joigne à nous pour cette campagne. J’ai longtemps été impressionné par la diligence de son travail et la façon dont il est fait pour dénoncer ceux qui facilitent et profitent du commerce illégal d’espèces sauvages.

«Nous sommes impatients de travailler avec eux et d’aider ensemble à dénoncer les responsables de ce commerce néfaste.»

Freeland dispose d’une équipe mondiale d’experts en application de la loi et en développement qui travaillent à travers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ils forment les rangers, la police et les enquêteurs pour donner aux gouvernements les outils nécessaires pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

Les campagnes récentes menées par Freeland incluent pour sauver le tigre d’Indochine de l’extinction par le braconnage et une vaste bataille juridique contre les commerçants d’ailerons de requin pour lutter contre le braconnage des requins et la consommation de soupe d’ailerons de requin en Asie de l’Est.

Freeland codirige également une campagne intitulée EndPandemics.Earth aux côtés d’ONG du monde entier, qui vise à arrêter les épidémies zoonotiques grâce à une protection renforcée de la nature.

Freeland faisait partie des vingt principales organisations mondiales de conservation qui se sont réunies avant la réunion du G20 en décembre dernier pour dire aux dirigeants mondiaux qu’ils doivent investir dans la nature maintenant pour prévenir de futures pandémies.

La déclaration, qui a été négociée dans le cadre de notre campagne Halte au commerce illégal d’espèces sauvages, a été remise aux dirigeants du G20 alors qu’ils se joignaient à leur sommet annuel, organisé par l’Arabie saoudite et organisé virtuellement.

Il a dit aux dirigeants mondiaux qu’ils avaient une occasion unique de capitaliser sur la demande publique d’investir dans la nature pour protéger les personnes et la planète.

Parmi les autres organisations qui ont signé la déclaration figuraient le World Wildlife Fund, la Zoological Society of London, l’African Wildlife Foundation, la Paradise Foundation, Conservation International, Fauna & Flora International et le Jane Goodall Institute.

Covid-19 est passé des animaux aux humains en raison de la relation de plus en plus déséquilibrée de l’humanité avec le monde naturel, a averti le Wildlife Conservation 20, ou WC20, dans la déclaration conjointe.