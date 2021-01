UNE

Une photographie de la duchesse de Cornouailles a été publiée pour marquer un nouveau projet de passion qu’elle mène pour créer un havre en ligne pour ceux qui aiment la littérature.

Camilla, une lectrice avide, espère encourager les amateurs de livres de tous âges à découvrir de nouveaux écrivains et à créer un centre où les communautés littéraires du monde entier pourront se connecter.

La salle de lecture de la duchesse de Cornouailles sera lancée le 15 janvier sur Instagram, Camilla recommandant quatre livres pour la saison hivernale inaugurale.

Elle a été soutenue par Charlie Mackesy, auteur et illustrateur de The Boy, The Mole, The Fox And The Horse, qui a captivé l’imagination de beaucoup pendant la pandémie.

(

Lettre à la duchesse de Cornouailles de l’auteur et illustrateur Charlie Macksey, offrant son soutien à son nouveau projet

/ PA)

Après avoir entendu parler du projet à ses débuts, M. Mackesy a écrit à Camilla pour lui offrir son aide dans une lettre manuscrite comportant ses dessins de signature.

Ils ont discuté lors d’un appel vidéo et Camilla a fait l’éloge de son livre populaire en disant: «Aviez-vous une idée du succès que votre livre allait être? Je veux dire, c’est phénoménal.

«Partout où vous allez (je) vois votre livre juste assis (là). Peu importe la librairie, où vous allez. J’en ai tellement d’exemplaires – avec des gens qui disent “vous devez lire ce livre” – je pourrais en faire une bibliothèque! »

L’auteur a déclaré: «Ce n’est pas pour les enfants, ce n’est pas pour… c’est pour tout le monde, et je pensais que… les gens n’aimeront pas ça, car il n’y a pas assez de mots, ou il n’y a pas assez d’images… la réponse à la la question est… je suis toujours vraiment surpris et vraiment ému par… ce qui s’est passé.

(

Clarence House de la duchesse de Cornouailles et auteur et illustrateur Charlie Macksey lors d’un appel Zoom

/ PA)

Elle a été encouragée à créer sa salle de lecture en ligne après une réponse positive à ses listes de lecture publiées à Pâques et pendant l’été.

Les livres choisis par Camilla allaient du roman fantastique moderne The Secret Commonwealth de Philip Pullman, qu’elle appelait «le meilleur de la narration», à A Tale Of Two Cities de Charles Dickens.

Travels On My Elephant de Mark Shand, le défunt frère de la duchesse, a également été choisi et, s’exprimant en avril, elle a déclaré: «Ernest Hemingway, célèbre, a dit un jour:« Il n’y a pas d’ami aussi fidèle qu’un livre ».

«En ces temps difficiles, quand nous sommes isolés de ceux que nous aimons, nous sommes nombreux à trouver du réconfort dans la lecture, à stimuler notre imagination, à nous emmener en voyage et à nous faire rire.

La duchesse détient sept mécénats liés à la littérature, dont le National Literacy Trust, et a remis le prestigieux Booker Prize pendant plusieurs années.

Les informations relatives aux livres et à leurs auteurs, ainsi que les contenus de la duchesse, seront mis en ligne dans les semaines suivant la publication de la première liste.

De nouveaux titres seront ajoutés dans les versions saisonnières, la deuxième liste étant attendue au printemps.

La duchesse s’intéresse aux écrivains du Commonwealth et au fur et à mesure que le projet se développe, les auteurs de la «famille des nations» figureront en bonne place dans la salle de lecture.

Le photographe qui a pris la photo dans sa salle de lecture est Hugo Burnand qui a également pris des photos de mariage de son mariage avec le prince de Galles et le duc et la duchesse de Cambridge en 2011.