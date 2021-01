Une photo de Cynthia Rodríguez susciterait la jalousie de Carlos Rivera | Instagram

Lorsque les fans de Cynthia Rodríguez croient qu’ils ne la verront pas plus belle que lors de leurs sessions passées, l’animateur leur montre le contraire, cette fois, l’animateur de “Viens la joie“provoquera même la jalousie de Carlos Rivera après sa dernière apparition.

La petite amie du chanteur Carlos Rivera, Cynthia Rodriguez, montre qu’il est toujours capable de surprendre tout le monde et cette fois ce sera plus que ce qui cause plus d’un de ses partisans, y compris même Carlos Rivera lui-même.

C’était dans une image récente où l’étonnante collaboratrice de l’émission, aurait même provoqué une tachycardie chez les fans qui gardent fidèlement un œil sur ses publications.

La modèle, qui s’est démarqué par sa grande beauté et sa silhouette spectaculaire, montre les fruits du soin méticuleux qu’il apporte à sa silhouette et sa tenue ne laisse aucun doute.

La native de Monclova portait une tenue qui laissait très peu à l’imagination, la majeure partie de sa peau était exposée, tandis que les zones les plus privées étaient couvertes par un motif avec une combinaison de noir et d’or.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre “exacadémique«Elle révèle un peu de peau, cependant, à chacune de ses séances, elle prouve qu’elle peut être encore plus belle et ce sont ses followers qui l’ont le plus apprécié.

La petite amie de l’interprète de “Restons avec nous” est capable de susciter de nombreuses envies envers la chanteuse puisqu’elle possède non seulement une belle silhouette mais a également été reconnue pour avoir un grand style en s’habillant, ce qui peut être vu dans cet instantané récent.

La figure du matin de la télévision Azteca, Rodríguez, a complété son look avec un chapeau aux détails qui se combinaient parfaitement avec la tenue qu’il portait.

Couplé à l’image, Cynthia l’a accompagné d’un message très inspirant, et c’est lui qui ne le fait pas s’ils ont la beauté de la mer en arrière-plan.

Parfois, nous avons juste besoin de fermer les yeux et d’imaginer que nous sommes dans notre endroit préféré.

La célèbre prendrait sûrement un bon bain de soleil, après que les rayons l’aient presque enveloppée en posant pour la caméra.

L’image était si agréable à ses adeptes que même des célébrités et des collègues de la youtuber mexicaine.

Anette Cuburú a écrit “Divina” avec trois cœurs, il est à noter qu’Anette Cuburú a travaillé dans plusieurs programmes sur la chaîne de télévision Ajusco, c’est pourquoi il y a beaucoup de sympathie entre les deux.

D’autres personnalités, comme le photographe Uriel Santana, auraient réagi avec des petits visages venant du cœur.

Entre autres commentaires, ils ont souligné la femme chanceuse qu’elle était

Est-ce que c’est avec ton visage, ton corps et ce petit ami, que demander de plus?

De même, une page de fans appelée “Princesse croupion“, et le célèbre chanteur mexicain Carlos Rivera a réagi à la carte postale.

Mais ouais bonnes nuits

Wow monument divin à la beauté, a commenté l’un des fans qui semblait très impressionné par la photo.

Sans aucun doute, la fréquentation de l’un des couples populaires de l’émission mexicaine semble aller mieux que jamais, et c’est Cynthia qui en a donné la preuve ces derniers jours, en confirmant devant les caméras d’un programme YouTube son amour pour Carlos Rivera

Par le biais de la chaîne “Pinky Promise”, la Coahuilense s’est déclarée complètement amoureuse du Mexicain Carlos Rivera.

Pour beaucoup, la confession de Cynthia Rodríguez n’a pas été aussi surprenante que le natif de Huamantla, Tlaxcala a volé le cœur de centaines de femmes alors que sa renommée grandit de plus en plus.

Et bien que Carlos Rivera soit déjà aujourd’hui le rêve d’une grande majorité de fans à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, de nombreux admirateurs du couple espèrent bientôt en savoir plus sur les projets de mariage entre eux.

Le couple a joué dans une relation qui serait spéculée depuis 2015, jusqu’à aujourd’hui, il y a eu diverses controverses qui se réfèrent au fait qu’il y avait déjà un mariage à ceux qui doutent même complètement et soulignent que leur fréquentation est basée sur un “mensonge total” .