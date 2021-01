La photo de Galilea Montijo est relancée, les charmes en noir et blanc | INSTAGRAM

La charismatique animatrice et mannequin mexicaine Galilea Montijo est reconnue par le public pour sa personnalité énergique, ses commentaires perspicaces et bien sûr, pour son incroyable beauté innée, depuis ses débuts dans le monde du show business, en participant à des concours de beauté et en remportant aux juges et au public avec son physique et sa personnalité authentique, il a toujours su se démarquer.

Et bien sûr, comme toutes les célébrités, et personnage public En raison du soutien de ses téléspectateurs tant à la télévision mexicaine que sur les réseaux sociaux, Galilea Montijo partage généralement de nombreuses images d’elle sur son compte Instagram, donc ce dont nous parlerons à cette occasion ne faisait clairement pas exception; Cependant, il a eu un impact différent, en partageant une photo de son passé, alors qu’il était juste un peu plus jeune, et ses fans en voulaient plus.

Et comme d’habitude, avec chaque image qu’il partage de la sienne, Gali a captivé des milliers de personnes avec son physique impressionnant, et cette fois c’est un photographie attrayante où elle apparaît posant depuis un escalier confortable recouvert de moquette, dans très peu et de petits vêtements textiles, montrant fièrement sa silhouette élancée.

Cela pourrait aussi vous intéresser: c’était à 20 ans! Voici à quoi ressemblait Galilea Montijo “La Chica Tv”

C’est une incroyable photo en noir et blanc, où l’on peut l’apprécier avec ses cheveux attachés en queue de cheval et portant une frange flirty, Galilea se penche sur des escaliers qui ont l’air élégants grâce au tapis dont ils sont recouverts.

La jeunesse de l’animateur de l’émission matinale de Televisa «Hoy» se distingue, qui pour cette image en particulier semble sérieuse, mais assez sensuelle; et le grand détail est celui fixé sur la lentille ces yeux de Guadalajara avec lesquels il a conquis le public.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Causant ses fidèles adeptes dans le célèbre réseau social instantané, a remercié l’agréable moment de nostalgie avec une énorme quantité de “likes” en quelques heures, en plus des centaines de commentaires laissés par ses fans, tels que: “Vous êtes une déesse , Nous avons besoin de plus de photos comme celle-là, non? “,” Beautiful “,” Wow “,” Spectacular “, n’étaient que quelques-unes des phrases, qui étaient d’ailleurs les plus répétées, que les fans ont mises dans la pièce de divertissement Galilea Montijo.

“Quelle beauté”, “Quelle perfection d’une femme”, “C’est incroyable comme tu es belle et comme tu me fais du bien, ma chérie”, “Tu es si belle, excitée”, “Tu es belle”, étaient d’autres messages qui ont atteint Section du message de Galilea Montijo.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Un autre détail curieux de la photo est qu’elle a été prise par le photographe Uriel Santana et faisait partie de la session que l’actrice de Jalisco a faite pour H for Men Magazine en 2008.

D’autre part, ce même jour, la tapatia a republié un récit du photographe de la séance en question, l’artiste s’est également vu se souvenir de la fameuse séance pour le célèbre et renommé magazine avec le message suivant: “Quels bons moments”, à laquelle le chauffeur a répondu: “Tu me manques.”

De cette manière, montrant qu’elle n’a jamais rien envié à personne, elle a précisé que, depuis sa jeunesse, elle était une femme d’une beauté très particulière, que ses admirateurs ont toujours appréciée, même, on peut dire qu’au contraire Beaucoup de jeunes filles d’au moins la moitié de l’âge du conducteur, si elles doivent envier la belle mexicaine, eh bien, Gali est restée à l’écart avec beaucoup d’exercice et une alimentation adéquate.