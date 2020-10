Une photo ¡De Peluche!, Partagée par Eugenio Derbez dans ses réseaux sociaux | INSTAGRAM

Eugenio Derbez, le comédien et acteur mexicain, sait parfaitement toucher le cœur de ses millions de followers et de fans au sein des réseaux sociaux, et c’est qu’il y a quelques heures, il a décidé de faire une publication qui a frappé tout le monde avec nostalgie. téléspectateurs.

Et, est-ce que, sur la photo, tous les protagonistes de la série télévisée mexicaine attachante apparaissent, ce qui a donné à Eugenio l’énorme succès qu’il a à ce jour, c’est vrai, le casting de «Famille P. Luche», la famille comique et emblématique, créée par Eugenio Derbez et produite par Televisa depuis près de 20 ans.

Dans l’image, on peut voir tous les membres du famille dysfonctionnelle, et clairement vous pouvez percevoir la grande affection et le respect que chacun ressent pour chacun d’eux, très souriants, ils regardent tous l’objectif de la caméra, même dans leurs personnages respectifs, sans aucun doute c’est une photographie assez tendre, et pleine de beaux souvenirs à toutes les générations qui ont vu la série.

La publication a jusqu’à présent, un total de 713, 450 likes, sur Instagram, ainsi qu’un grand nombre et une variété de commentaires, principalement de fans et adeptes d’Eugenio, où ils expriment leurs souhaits les plus sincères pour que la série revienne à écrans avec de nouveaux chapitres.

«Ludovico revient», «J’espère qu’ils reviendront», «Combien de sourires m’ont-ils fait», «Je vois juste la famille P. Luche», «Ils me manquent», «Un classique», parmi tant d’autres commentaires des fans, où, de la même manière, ils demandent à Derbez de revenir, même si, comme on le sait bien, lors du tournage de la dernière des saisons de la série, à travers un Facebook “live”, Derbez a mentionné que c’était la fin de l’histoire, mais là Reconnaître que ce ne serait pas mal s’ils faisaient un chapitre spécial ou quelque chose comme ça.

Il est à noter que cette série à succès est une suite de l’émission “Derbez en Nosotros”, mais en raison de sa grande popularité, elle a reçu son espace dans les émissions de la chaîne des stars comme une série hebdomadaire, de même, de 2002 à 2004 , a été diffusée comme une section de l’émission “XHDRBZ”, alors que les saisons produites et diffusées en 2007 et 2012 l’ont déjà été de façon indépendante, comme prévu, la série a été écrite, produite et réalisée par Eugenio Derbez.

Avec Eugenio Derbez et Consuelo Duval avec Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez et Bryan Gibran Mateo, avec des performances stellaires de Pierre Angelo, Dalilah Polanco, Juan Verduzco, Silvia Eugenia Derbez, Mercedes Vaughan, Carlos Cobos, Nora Velázquez, Pablo Valentín, Sergio Ramos, Catalina López, parmi d’autres grands interprètes.

Le programme traite de la vie quotidienne d’une famille dysfonctionnelle dont l’intrigue se déroule dans la fictive Ciudad Peluche, où des situations ridicules et très comiques sont vécues, dans laquelle nous pouvons être témoins des expériences d’une famille ordinaire de la Ville en peluche fictive.

La famille est composée de “Federica”, une épouse superficielle qui s’occupe du contrôle de la maison, “Ludovico”, un mari maladroit et crédule qui se limite à écouter les ordres de sa femme, “Ludoviquito”, le plus jeune fils qui sait toujours profiter des autres, “Junior”, un deuxième fils qui a été adopté, “Bibi” qui est la fille aînée est considérée comme une fille “rare” et “Excelsa”, une servante paresseuse d’Argentine, le reste , c’est l’histoire.