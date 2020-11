g

La capacité de ROWING à Heathrow en prolongeant la piste nord réduirait les émissions de carbone des avions utilisant l’aéroport de 210 000 tonnes par an, soit plus du tiers du total, selon les promoteurs du programme.

La recherche commandée par Heathrow Hub, la proposition indépendante d’abandonner la troisième piste et de poursuivre à la place une expansion fragmentaire via une piste prolongée intervient la semaine où le Premier ministre Boris Johnson lance son nouveau plan en 10 points pour lutter contre le changement climatique.

Le programme est promu par un consortium dirigé par l’ancien pilote du Concorde Jock Lowe, qui affirme qu’une augmentation de la capacité de l’aéroport réduirait de 37% les émissions de carbone des avions, en raison de moins de retards, de moins de maintien de la pile et de temps de roulage et de déplacement au sol plus courts. Les économies de carburant réduiraient également les coûts des compagnies aériennes de 6 milliards de livres sterling sur 20 ans, selon l’étude.

L’aéroport fonctionnait à pleine capacité avant la pandémie, mais a depuis enregistré une baisse de 82% des vols.

Heathrow se bat contre le gouvernement qui, à son avis, ne fait pas assez pour préserver une industrie vitale. Après des décennies de différends, il pense toujours que la troisième piste est vitale pour les intérêts de la nation. Une audience de la Cour suprême statuera après Noël.

Le consortium indépendant Heathrow Hub soutient que sa piste prolongée est désormais la seule option viable pour mettre l’aéroport en difficulté sur des bases commerciales durables.

L’extension de la piste nord, estimée à 4,3 milliards de livres sterling pour sa première phase, semble clairement moins chère qu’une troisième piste et on prétend qu’elle ne dépend pas de mouvements de trafic aérien supplémentaires pour le financement. Dans un premier temps, la capacité supplémentaire rendrait Heathrow plus efficace et il n’est pas nécessaire de libérer de nouveaux créneaux à moins que les objectifs environnementaux ne soient atteints.

M. Lowe a déclaré: «La réduction des émissions de carbone est désormais une obligation légale pour Heathrow et les compagnies aériennes. Notre proposition les aiderait à le réaliser. »

Il a ajouté: «Il est devenu de plus en plus clair que la 3e piste d’Heathrow ne se déroulera pas. Quel que soit le résultat de la décision de la Cour suprême, elle est trop coûteuse, trop compliquée et totalement incompatible avec l’objectif de zéro émission nette du gouvernement d’ici 2050.