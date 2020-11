T

Le PDG de la compagnie aérienne australienne Qantas a déclaré que la preuve de la vaccination contre Covid-19 serait une condition des voyages internationaux.

Alana Joyce a ajouté qu’il pensait que cette exigence deviendrait courante dans le monde entier.

La liaison Sydney-Melbourne est la deuxième route aérienne la plus fréquentée au monde et les législateurs australiens sont désireux de relancer les voyages intérieurs et le tourisme dans le but de relancer une économie en difficulté.

Cependant, les voyages internationaux restent délicats – de nombreux pays imposant des quarantaines obligatoires aux touristes.

Une solution possible pourrait être la vaccination, et M. Joyce a soutenu l’idée d’en faire une obligation pour les voyages aériens.

M. Joyce a déclaré à news.com.au: “Pour les voyageurs internationaux, nous demanderons aux gens de se faire vacciner avant de monter dans l’avion.”

«Certes, pour les visiteurs internationaux qui sortent et les gens qui quittent le pays, nous pensons que c’est une nécessité.»

Il a ajouté qu’il s’attend à ce qu’une obligation de vaccination pour les voyages aériens internationaux devienne courante dans le monde.

«Je pense que ce sera une chose courante de parler à mes collègues d’autres compagnies aériennes du monde entier», a-t-il déclaré.

L’Australie espère également redémarrer les voyages internationaux avec des vols vers la Nouvelle-Zélande en préparation.

Alors que les citoyens néo-zélandais peuvent désormais se rendre à Victoria sans mise en quarantaine, un accord de réciprocité est encore loin. La Nouvelle-Zélande a déclaré que les Australiens resteraient interdits jusqu’à ce que tout le pays soit passé au moins 28 jours sans un seul cas de Covid-19.

L’économie australienne a reculé de 7% au cours des trois mois qui se sont terminés en juin, le plus fort depuis le début des records en 1959, tandis que le taux de chômage a atteint un sommet de 22 ans de 7,5% en juillet.