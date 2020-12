Une princesse! Travis Scott présente la voiture de Cendrillon à Stormi | Instagram

C’est vrai, le petit Stormi est traitée comme une princesse complètement, parce que son père, Travis Scott Je lui offre une calèche Cendrillon ce Noël, et comme prévu, l’incroyable cadeau est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Sans aucun doute, le grand et luxueux cadeau de Noël que le musicien Travis Scott a offert à sa fille, Stormi, est devenu viral sur les réseaux sociaux et bien sûr, car c’est un le chariot à la manière de Cendrillon.

La femme d’affaires et mondaine Kylie Jenner a partagé, à travers ses histoires sur son compte Instagram officiel, que le rappeur avait surpris sa petite fille avec un cadeau qui en a impressionné plus d’un.

Sur les photographies, capturées par le modèle également, vous pouvez voir la voiture garée et dans d’autres vidéos, Stormi a l’air extrêmement surpris par un cadeau formidable.

Il est à noter que les parents du mineur ne lésinent pas sur l’argent en ce qui concerne la petite fille, car comme vous vous en souviendrez, lors d’un de ses anniversaires, ils se sont vantés en décorant tout l’endroit avec des figurines gonflables avec le visage de Stormi, en plus de divers souvenirs pour chacun des invités.

Le véhicule blanc a des sièges roses, ainsi qu’une plaque signalétique personnalisée qui dit “Princesse Stormi“.

De même, le modèle a partagé une photo dans laquelle le petit Stormi peut être vu avec un grand nombre de costumes de princesse Disney.

My God Travis Scott », a écrit l’influenceuse à côté des vidéos dans lesquelles elle montre en détail le cadeau pour sa fille.

D’un autre côté, il y a ceux qui prétendent que Kylie Jenner pourrait donner un jeune frère à son premier-né Stormi et pas seulement cela, le père pourrait être Travis Scott.

C’est vrai, il est très possible que la petite Stormi devienne la sœur aînée, bien que jusqu’à présent ce ne soient que des rumeurs à ce sujet, car on dit que l’ancien couple a conclu un accord pour redevenir parents et donner un frère à la petite.

Et on dit qu’un article est paru dans un magazine qui montrerait l’accord que Kylie Jenner et son ex-partenaire Travis Scott sont en train de faire, où ils font connaître leur souhait de donner un frère à leur petite fille et ces conversations qu’ils ont. être ensemble sera reflété dans un document juridique, car ils n’imaginent pas avoir une famille avec d’autres personnes autres qu’eux, ils veulent aussi que Stormi ait un frère des mêmes parents.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, malgré le fait que le couple semblait extrêmement amoureux pendant leur relation et la grossesse de Kylie Jenner en 2019, ils ont annoncé leur séparation, car il a été déclaré que le musicien ne voulait pas se marier pour le moment, peut-être parce que Cela faisait du bien de rester célibataire, ce qui ne semblait pas à l’influenceur une raison pour laquelle il avait décidé de mettre fin à leur relation.

Nul doute que le rappeur Travis Scott et Kylie Jenner, la plus jeune femme d’affaires du clan Kardashian, faisaient partie des couples du show business qui étaient restés à l’écart des projecteurs et étaient même devenus très réservés pour le moment qu’ils partageaient. quelques photos sur leurs réseaux sociaux.

Je sais que Travis n’aime pas être le centre d’attention, c’est pourquoi nous sommes toujours restés en couple à l’écart du public. En fait, s’il doit se rendre à un événement, je ne l’accompagne jamais. Je préférerais qu’il fasse tout ce qu’il a à faire seul », a déclaré Kylie à un moment donné.

