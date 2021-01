T

Des foyers de Londoniens vulnérables dans les arrondissements les plus durement touchés par Covid ont été vaccinés – mais certains retraités refusent le coup, ont révélé les chefs du conseil aujourd’hui.

Les premiers chiffres du déploiement de l’arrondissement sont apparus lorsque le maire Sadiq Khan a averti que des «informations profondément dangereuses» et une «propagande pernicieuse» circulaient en ligne et mettaient des vies en danger.

M. Khan devait dire à l’heure des questions du maire aujourd’hui: «Nous sommes maintenant dans une course contre la montre pour vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, afin de sauver des vies et d’éviter encore plus de dommages à notre économie, aux entreprises. et les moyens de subsistance. »

Les chiffres les plus récents montrent que 36 477 coups supplémentaires de Covid ont été donnés à Londres mardi – contre 22 466 lundi. Mais Londres a administré moins de coups que toute autre région anglaise, un total de 476 168.

Dans le Standard d’aujourd’hui, M. Khan a déclaré que lui et sa famille, y compris sa mère âgée, recevraient le vaccin dès qu’il serait offert, et a encouragé les Londoniens à partager des messages positifs sur les vaccins.

«Si nous n’agissons pas, nous risquons de permettre aux anti-vaxxers et aux mauvais acteurs en ligne de prendre de l’avance sur nous, les laissant libres de s’attaquer aux peurs et aux inquiétudes des gens avec leurs mensonges honteux», a-t-il déclaré.

Newham, l’un des arrondissements de l’est de Londres à l’épicentre d’une flambée de cas, a donné des coups à plus de 8000 résidents, dont plus de 50% de ses plus de quatre-vingt ans, et 75% des résidents des foyers de soins. Mais certains ont refusé. «Les gens choisissent de ne pas se faire vacciner», a déclaré Anne Bowers, de l’équipe de santé publique du conseil.

Les chefs de la santé publique ont appelé le NHS England à fournir des données sur le déploiement du vaccin montrant l’utilisation – et le refus – parmi les communautés ethniques minoritaires.

Les médecins du NHS soulignent aux résidents que les vaccins ne contiennent aucun ingrédient qui interfère avec les croyances religieuses. Le Dr Magda Smith, directrice médicale de Barking, Havering and Redbridge NHS Trust, a déclaré lors d’un webinaire du conseil: «Je peux absolument vous assurer qu’il n’y a pas de produit animal, pas de produit humain, pas d’œufs, pas de gélatine, pas d’alcool. Ils sont parfaitement sûrs pour être utilisés dans toutes les communautés. Ils ont été approuvés par l’Association médicale islamique britannique.

Le chef du conseil de Redbridge, Jas Athwal, a déclaré que plus de 8 000 des 11 000 résidents de l’arrondissement âgés de plus de 80 ans avaient reçu une première dose, certains ayant également reçu un deuxième coup. Il a déclaré: «Le programme est un marathon. Ce n’est pas un sprint. Nous devons être vraiment conscients de cela. Cela va durer un certain temps. ”

Le Dr Anil Mehta, président du groupe de mise en service clinique de Redbridge, a déclaré que l’arrondissement était en «position de force» pour atteindre les objectifs de vaccination des quatre principaux groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Il a dit: «Si vous me demandez, les policiers du Met doivent être traités de toute urgence. Mais ils n’ont pas figuré dans les groupes prioritaires. Les enseignants et le personnel de l’école doivent être traités de toute urgence. »

Le Dr Mehta a poursuivi: «Les médecins généralistes devraient avoir des listes de réserve de patients qu’ils peuvent appeler à bref délai. Je préférerais être repoussé pour avoir fait un enfant de 79 ans plutôt que de le jeter. Je ne veux pas gaspiller un seul vaccin. »