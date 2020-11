C

harlotte Ferguson est la fondatrice de la marque londonienne de soins de la peau et de bien-être Disciple. Ses produits sont tous spécialement conçus pour les peaux et les esprits stressés, ciblant des problèmes tels que l’inflammation, l’acné et l’eczéma.

Les huiles CBD de Disciple sont largement considérées comme parmi les meilleures du marché, et les patchs CBD transdermiques de la marque ont une clientèle fidèle croissante.

Ici, Charlotte, qui est également psychothérapeute, décompose son régime quotidien de bien-être …

Je me réveille entre 6h et 18h30 en semaine. Je vais faire une tasse de thé et aller dans le salon avec une couverture et commencer à lire n’importe quel livre de bien-être ou de spiritualité dans lequel je suis à l’époque – actuellement il s’agit de wabi sabi – la philosophie japonaise de l’imperfection et de l’impermanence.

J’ai tendance à jeûner la plupart des jours de la semaine entre 19h et 11h. alors je vais juste prendre un thé au yogi. J’ai envie de café et de glucides le matin, donc à 11 heures, j’aurai du levain grillé (fait mon mari) et un chemex de Cru Kafe et profiter de chaque bouchée. De cette façon, je commence la journée à manger quelque chose que j’aime vraiment.

J’adore la randonnée et le yoga. J’ai tout essayé en termes de fitness et ce sont les choses que j’apprécie vraiment, alors je pense qu’il vaut mieux suivre le chemin de la moindre résistance! Je suis tout à fait d’accord pour sortir de ma zone de confort, mais en tant que fondateur solo, je le fais beaucoup dans d’autres domaines de la vie. Heureusement, j’ai un centre de yoga jivamukti juste à côté de mon bureau au large de Portobello, alors j’y vais deux fois par semaine, puis le dimanche, je fais du yin yoga – où vous faites des poses pendant cinq minutes. Cela semble facile mais peut être extrêmement stimulant mentalement, ce que j’aime. Je vis dans les Chilterns maintenant, à 45 minutes de Londres et il y a des promenades incroyables, alors je mets un podcast et fais une promenade de 3 à 4 heures une fois par semaine aussi.

J’ai souffert d’acné pendant des années et c’est surtout sous contrôle maintenant, sauf si je suis vraiment stressé ou si j’ai mangé une tonne de produits laitiers. Garder les choses simples est mieux pour moi, donc pas de régime coréen en 10 étapes! Je vais faire un nettoyage rapide avec notre nettoyant pour le visage Clean & Serene (17 £), puis j’utiliserai le vinaigre pour le visage Gallinee (23 £) comme une sorte de toner, puis j’utiliserai quelques gouttes de Good Skin Face Huile (23 £). Après un peu de poudre Bare Minerals, un peu de correcteur sous les yeux et en appliquant mes sourcils (je n’en ai pas) je vaporise la brume Soleil Toujours SPF 30 sur le dessus.

Mon régime de soin nocturne est plus ancré et se passe au cours de la nuit. Je ferai un double nettoyage, y compris le nettoyant Night Shift AHA (27 £) dès que j’entrerai. Ensuite, je ferai une forme d’exfoliation à l’acide 3-4 fois par semaine, j’aime les tampons Malin et Goetz (42 £) ). Plus tard, j’ajouterai du sérum Triple C (30 £) qui aide la peau à rester hydratée et quand je serai au lit, je masserai de l’huile de rétinyle Dreamy Skin (35 £) pendant que je lis.

J’utilise du CBD au quotidien – d’abord dans mon café que je prépare avec du lait d’avoine, puis quand je rentre à la maison le soir, j’applique un patch CBD après une douche pour m’aider à commencer à me détendre (un excellent remplacement pour ce verre de vin habituel) et commencez à vous préparer pour une bonne nuit de sommeil. Si j’ai vraiment du mal à m’éteindre, je mettrai quelques gouttes sous la langue pour m’aider à dériver.

Je suis généralement au lit à 22h. Je suis une personne du matin et je préfère me lever tôt que tard. J’essaie de ne pas regarder mon téléphone ou de ne pas boire d’alcool après 20 heures, car cela interfère simplement avec un sommeil de qualité. À 21h30, je préparerai une sorte de thé de nuit que je bois au lit en lisant pendant 30 minutes. J’utilise une application de sommeil pour suivre mon sommeil et me réveiller pendant mon cycle de sommeil, donc pas d’alarmes bruyantes le matin!

En ce qui concerne les suppléments, j’achète des poudres de champignons chez Glow Bar et je les mélange à mon café. J’essaie de tirer la plupart des choses de la nourriture, mais je prends aussi l’ashwaghanda de Glow Bar car c’est excellent pour la mauvaise humeur dont je peux vraiment souffrir, surtout en hiver. J’ai aussi un mélange personnalisé de Nourished qui sont des bonbons gélifiés sans sucre imprimés en 3D – le mien contient de la vitamine A, des algues D3, du sélénium, du lycopène, du ginseng et du chardon-Marie.

J’ai appris la méditation transcendantale il y a quelques années donc je vais faire ça pendant 20 minutes chaque jour. Je ferai également un journal quotidien – impliquant généralement d’écrire tout ce qui me préoccupe, puis de le diviser en deux listes, les choses que je peux contrôler et les choses que je ne peux pas. J’avais l’habitude de faire cela avec mes patients en psychothérapie et je trouve que cela aide vraiment à désamorcer toute anxiété matinale.

Quand il s’agit de se faire dorloter (quand c’est permis), les massages sont importants pour moi, J’en ai un par mois au moins car il aide à soulager les tensions corporelles. J’adore les manucures que je reçois régulièrement avec ma fille Kaddy. J’adore essayer de nouveaux traitements de bien-être comme les bougies auriculaires, les bains de gong et le reiki, mais pour moi, le bien-être ne coûte rien, parfois pour moi, c’est simplement du temps seul ou tôt le soir.

En ce qui concerne la nourriture, si je cours en ville, je vais chercher une boîte à salade de Léon. Si je suis à la maison, il y aura toujours des restes dans le réfrigérateur. Nous cuisinons toujours plus, donc nous façonnerons quelque chose – peut-être des restes de poulet et de lentilles ou une forme de curry végétarien, je suis à moitié fidjien, j’adore les saveurs exotiques. Pour l’après-midi, ce sont quelques carrés de chocolat noir. Le week-end, nous serons un peu plus décadents et irons pour un bon dîner avec tous les plats et le vin. Le dimanche pourrait être un rôti.

Enfin, quand il s’agit d’une boisson, J’adore le vin naturel et je fais aussi le mien. J’adore les rouges funky et j’apprécie également un gin avec de l’eau pétillante et beaucoup de jus de citron.