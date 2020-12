UNE

Une querelle furieuse a éclaté sur ce qu’il faut appeler Havelock Road dans l’ouest de Londres après que le conseil ait décidé de retirer le nom d’un général britannique qui a tué des soldats indiens pour le nommer d’après le fondateur du sikhisme.

Un tronçon de Havelock Road à Southall devrait être renommé en l’honneur de Guru Nanak, le fondateur du sikhisme, après qu’un député local ait fait valoir qu’il honorait actuellement un «oppresseur colonial qui a ravagé l’Inde à des fins personnelles»

La communauté indienne représente près de 50 pour cent de la population de Southall, qui compte 70 000 habitants.

Henry Havelock était un général britannique qui a gagné la renommée pour sa reprise de Cawnpore pendant la rébellion indienne de 1857. Havelock a gagné l’adulation à la maison pour sa réprimande violente des «mutins» indiens qui ont menacé l’Empire britannique.

Il mourut de dysenterie trois jours après que ses hommes eurent survécu au siège de Lucknow en 1857. Sa famille survivante reçut son titre de baron grâce à ses exploits.

Sa tombe se trouve toujours dans la région de Chander Nagar – Alambagh à Lucknow, Uttar Pradesh et il y a une statue à lui à Trafalgar Square.

Le Conseil Ealing a annoncé lundi qu’une partie de Havelock Road entre King Street et Merrick Road sera renommée «Guru Nanak Road» pour commémorer lundi l’anniversaire du fondateur sikh.

Un descendant du général militaire britannique Henry Havelock a été ciblé par des trolls en ligne après avoir soutenu une décision de rebaptiser une route de l’ouest de Londres portant le nom de son ancêtre.

Emily McKenzie, 32 ans, prétend que Havelock est son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, elle a été accusée en ligne d’avoir «culpabilité blanche» après avoir soutenu le changement de nom de la route.

Le stratège de la marque a déclaré au Standard: «Il est difficile de savoir ce qu’il aurait pensé du changement car la plupart de ce qui est écrit à son sujet est centré sur sa vie dans l’armée, pas sur sa personnalité ou son caractère.

«Cependant, d’après ce que j’ai compris, Henry est mort en Inde juste au moment où il commençait à gagner en popularité et en renommée chez lui au Royaume-Uni – il serait probablement surpris d’apprendre qu’il y a des routes qui portent son nom toutes ces années plus tard. .

«Havelock avait également de nombreux hommes sikhs courageux sous ses ordres et il avait passé beaucoup de temps à étudier la culture locale et à apprendre la langue locale avant de se résoudre à aller en Inde – cela me fait me demander s’il trouverait cela tout à fait approprié la moitié d’une route porte son nom et l’autre moitié porte le nom d’une personne importante pour ses camarades d’armes sikhs.

«Je pense que cela attire l’attention sur l’histoire de Henry et sur l’histoire des gens en Inde qui se sont battus avec et contre lui.

«Les gens disent que changer les noms de rue est« effacer l’histoire », mais combien de personnes auront marché sur Havelock Road et se sont demandé pour qui la route portait le nom et pourquoi?

«Je crois que les discussions sur les personnages et les événements historiques et leur pertinence pour la vie moderne au Royaume-Uni ne sont qu’une façon de maintenir l’histoire vivante.

«Sans ces conversations sur quelque chose d’aussi simple qu’un changement de nom de rue, beaucoup de gens ne sauraient jamais pour quelqu’un comme Havelock et ne penseraient jamais à demander.»

Virendra Sharma, députée travailliste d’Ealing Southall, a fait campagne pour le changement de nom depuis 1992, a ajouté: «J’ai vu ses commentaires tristement avec trop de gens sectaires et racistes, mais ce qu’elle dit me semble juste.

«Je suis ravi que nous célébrions l’impact, la contribution et la place dans l’histoire britannique du peuple sikh.

«Ce changement de nom est plus qu’un simple signe de chute, Sir Henry Havelock était un oppresseur colonial, il a ravagé l’Inde et son peuple à des fins personnelles et de gloire impériale. Faire nommer une route en l’honneur d’un meurtrier colonial au cœur de l’une des régions les plus diverses du Royaume-Uni est une insulte.

«Son nom est pour moi, et pour des millions d’autres Indiens britanniques, Pakistanais britanniques et Bangladais britanniques, synonyme de meurtre, d’oppression et de brutalité.

«Cela signifie des souvenirs d’histoires racontées par des parents et des grands-parents sur le fait d’être un citoyen de seconde zone dans votre propre pays. De la même manière que la section 28 avait pour but de faire en sorte que les personnes LGBT aient honte de qui elles sont, être confronté quotidiennement au nom de Havelock est un rappel tacite de connaître votre place et d’oublier votre passé.

Il a ajouté que le conseil d’administration du Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Southall était contre l’idée que la route porte le nom de Guru Nanak et a appelé à une consultation locale pour prendre la décision finale.

Dans une lettre, Davinderpal Singh Kooner, membre exécutif du temple sikh, a exhorté le chef du Conseil d’Ealing, Cllr Julian Bell à «arrêter immédiatement» la dénomination de la route après le Guru Nanak – disant qu’elle était offensante pour la communauté sikh.

Il a écrit: «Si je peux demander, pourriez-vous me dire si, dans ce pays chrétien, il y a une route appelée Jesus Christ Road? Et avec de nombreux politiciens musulmans dans ce pays, y a-t-il une route appelée Prophet Mohammed Road.

«En fait, je peux vous dire que dans les 52 pays musulmans du monde, je ne connais aucune route nommée Prophet Mohammed Road ‘. S’il vous plaît, arrêtez d’offenser la communauté sikh à la demande de certains conseillers égarés.

“Je vous exhorte à arrêter immédiatement cette étape et à la reprendre.”

L’arrière-arrière-arrière-petit-fils de Havelock, Mark Havelock-Allan, a déclaré à la BBC lorsque le problème s’est posé en 2002: «Cela ne me dérange pas s’ils veulent changer le nom de la route.

“Cela dépend d’eux. Mais le faire parce que Havelock a fait de mauvaises choses en Inde est un peu révisionniste et pas du tout exact en ce qui concerne les Sikhs.

“Havelock avait des Sikhs sous ses ordres. Les Sikhs sont restés fidèles aux Britanniques et Havelock les admirait.”

Le changement de nom de la partie de Havelock Road en Guru Nanak Road entrera en vigueur dans les premiers mois de 2021, selon un communiqué de presse du Conseil d’Ealing.

Cllr Julian Bell a déclaré: “La décision de renommer l’une des routes d’Ealing reflète l’importance de célébrer la diversité de l’arrondissement et est une célébration opportune de l’anniversaire de Guru Nanak le 30 novembre.”

En outre, le Conseil d’Ealing a également formé une commission de l’égalité de 12 personnes pour traiter des problèmes d’inégalités structurelles et de leur impact sur la race. Cette commission a été invitée à soumettre un rapport au Conseil d’Ealing d’ici mai 2021.