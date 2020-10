L’approbation d’un médicament contre Ebola par la Food and Drug Administration des États-Unis cette semaine est une étape importante dans le développement de médicaments – une étape étroitement liée à nos efforts actuels pour lutter contre le COVID-19.

Avant que le COVID-19 ne commence à balayer le monde, Ebola était l’une des maladies virales les plus médiatisées de la planète. «Tout le monde était prêt à accélérer et à contribuer et à faire des choses avec Ebola qu’ils ne font pas systématiquement parce qu’Ebola est une situation si désastreuse», a déclaré le virologue Daniel Bausch à Justine Calma de The Verge en août dernier. «Il y a beaucoup de maladies graves dans le monde, mais il n’y en a pas beaucoup qui provoquent le même genre de réponse et une sorte d’approche pratique des choses.

Plus d’un an plus tard, et les expériences Ebola ont finalement porté leurs fruits à plus d’un titre. Le médicament est un traitement par anticorps appelé Inmazeb développé par Regeneron, et a considérablement contribué à augmenter les taux de survie des patients atteints d’Ebola lors d’une épidémie en République démocratique du Congo (RDC). En plus de disposer d’un médicament capable de traiter Ebola, les essais ont également fourni un plan pour répondre aux futures épidémies virales «toutes pratiques». Les chercheurs de l’époque ont mis à l’essai des moyens de mener de manière responsable des essais cliniques au milieu d’épidémies mortelles. Aujourd’hui, certaines des mêmes techniques qui ont été mises à l’essai pendant l’épidémie d’Ebola sont utilisées pour concevoir des essais cliniques pour les traitements COVID-19.

L’essai des médicaments contre le virus Ebola s’est concentré sur quatre traitements possibles. Deux d’entre eux, le remdesivir et le ZMapp, n’ont pas considérablement réduit les taux de mortalité chez les patients Ebola – du moins pas par rapport à leurs concurrents. Les deux autres ont eu de bien meilleurs résultats, augmentant les taux de survie chez certains patients entre 89 et 94 pour cent. Ils ont tous deux utilisé des anticorps de laboratoire connus sous le nom d’anticorps monoclonaux pour aider à guérir les personnes infectées par le virus. L’un des médicaments à succès, REGN-EB3, est devenu plus tard Inmazeb.

«Il est possible de mener des recherches scientifiquement rigoureuses et éthiquement solides pendant une épidémie, même dans une zone de conflit.»

À l’époque, c’était une nouvelle façon de faire les choses. Lors de l’épidémie mortelle d’Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016, les essais cliniques se sont déroulés trop lentement et les chercheurs n’ont pas été en mesure d’obtenir suffisamment de données pour tirer des conclusions sur les traitements potentiels. Les scientifiques savaient qu’Ebola reviendrait et voulaient trouver un moyen de tester rapidement les traitements lors de futures épidémies de la maladie. L’Organisation mondiale de la santé et de nombreux autres partenaires internationaux ont tiré les leçons de l’épidémie ouest-africaine et ont proposé un cadre qui pourrait être utilisé pour mener des essais cliniques de manière éthique lors de futures épidémies.

Les chercheurs ont mis le plan en action lorsqu’une épidémie a commencé en RDC en 2018. Ils ont été confrontés à des circonstances particulièrement difficiles, notamment la méfiance à l’égard du gouvernement et des responsables de la santé, des alimentations électriques instables et des violences régionales. Mais cela fonctionnait toujours. «Cet essai a montré qu’il est possible de mener des recherches scientifiquement rigoureuses et éthiquement solides pendant une épidémie, même dans une zone de conflit», ont écrit les chercheurs dans un rapport publié dans le New England Journal of Medicine en 2019.

Le succès de l’essai Ebola de 2018, et d’autres similaires, fait partie de ce qui a aidé la recherche sur le COVID-19 à démarrer si rapidement après que le virus a commencé à se propager. En février, les chercheurs avaient déjà commencé à tester des traitements, modélisant leurs efforts sur les essais d’Ebola en 2018. «Ce que nous avons appris d’Ebola est certainement quelque chose qui nous aide à être encore meilleurs pendant cette épidémie. Andre Kalil, professeur de médecine interne au centre médical de l’Université du Nebraska, a déclaré à Nicole Wetsman de The Verge en février.

Il reste encore un long chemin à parcourir. Nous commençons à voir les premiers signes de quels médicaments pourraient fonctionner pour traiter le COVID-19 dans certaines circonstances, et lesquels pourraient ne pas l’être. (Remdesivir a obtenu l’approbation d’urgence de la FDA en mai, mais il est à nouveau sur de la glace mince). Mais même à des vitesses remarquablement rapides, il a fallu encore deux ans pour que le traitement Ebola passe des essais cliniques à l’approbation complète de la FDA. Il ne faudra probablement pas autant de temps pour voir l’approbation d’urgence d’autres traitements COVID-19, mais l’approbation complète peut encore être une tache lointaine à l’horizon – même avec toutes les mains sur le pont.

Voici ce qui s’est passé cette semaine.

Recherche

La stratégie «d’immunité collective» de la Déclaration de Great Barrington est un cauchemar

Cette pandémie devrait durer longtemps. Beaucoup de gens aimeraient passer à autre chose et certains ont proposé des moyens assez contraires à l’éthique de le faire. Chez Vox, Brian Resnick explique pourquoi une stratégie d’immunité collective proposée est un cauchemar – et ressemble beaucoup à abandonner.

(Brian Resnick / Vox)

Une complication rare de Covid-19 a été rapportée chez les enfants. Maintenant, cela se manifeste chez les adultes.

Un étrange syndrome inflammatoire est apparu chez certains enfants atteints de COVID-19 plus tôt cette année. La condition apparaît maintenant chez quelques adultes, mais elle semble encore rare.

(Erika Edwards / NBC)

“ Personne n’a de réponses très claires pour eux ”: les médecins recherchent des traitements pour les long-courriers covid-19

Les chercheurs et les médecins essaient toujours de comprendre comment soigner les patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes qui ne disparaîtront tout simplement pas.

(Lenny Bernstein / Washington Post)

Développement

Les NIH ont suspendu l’essai d’anticorps Eli Lilly Covid-19 en raison de problèmes de sécurité

Un essai de traitement par anticorps a été suspendu cette semaine en raison de problèmes de sécurité. Stat rapporte que le NIH a suspendu l’essai parce que l’un des deux groupes – soit le placebo, soit le traitement – faisait mieux que l’autre.

(Damian Garde et Matthew Herper / Stat)

Johnson & Johnson suspend l’essai du vaccin COVID-19 en raison d’une maladie inexpliquée

Un autre essai, celui-ci pour un vaccin, a été interrompu cette semaine. Une maladie inexpliquée chez un participant a entraîné une pause de l’essai. C’est le deuxième essai de vaccin COVID-19 à être suspendu. Deux essais de vaccins, gérés par Pfizer et Moderna sont toujours en cours aux États-Unis. (Nicole Wetsman / The Verge)

Pfizer déclare qu’il ne demandera pas d’autorisation de vaccin avant la mi-novembre

Pendant un certain temps, Pfizer a promis qu’il obtiendrait les résultats de ses essais de vaccins d’ici la mi à la fin octobre. Maintenant, ils disent que bien qu’ils puissent avoir des données d’ici la fin du mois, ils ne vont pas demander l’autorisation de la FDA avant novembre au plus tôt.

(Katie Thomas et Noah Wieland / NYT)

Remdesivir ne parvient pas à prévenir les décès de Covid-19 lors d’un énorme procès

Un essai de l’OMS sur le remdesivir a révélé qu’il n’empêchait pas les décès. L’analyse n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs et certains chercheurs affirment que l’essai n’a pas été conçu correctement. (Katherine J Wu / NYT)

Aux États-Unis, 50 États pourraient signifier 50 stratégies de déploiement de vaccins

Maryn McKenna nous explique le déploiement potentiellement compliqué d’un futur vaccin COVID-19.

(Maryn McKenna / filaire)

Points de vue

Les gardiens d’Elmhurst

«Près de 4 000 personnes travaillent à l’hôpital d’Elmhurst, et environ 3 000 d’entre elles sont des femmes.» Mattie Kahn met en lumière quatre des femmes qui ont aidé à maintenir l’hôpital Elmhurst en marche pendant l’horrible pic de COVID-19 à New York plus tôt cette année.

(Mattie Kahn / Glamour)

Plus que des chiffres

Aux plus de 39 393 994 personnes dans le monde qui ont été testées positives, que votre chemin vers la guérison se déroule sans heurts.

Aux familles et aux amis des 1 105 462 personnes décédées dans le monde – dont 218 602 aux États-Unis – vos proches ne sont pas oubliés.

Restez en sécurité, tout le monde.