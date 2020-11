Le réalisateur espagnol le plus imprévisible du firmament cinématographique – et qu’Álex de la Iglesia n’est pas en reste pour s’assurer que nous n’avons pas la moindre idée de l’endroit où vont aller les plans dans ses films -, ce n’est pas pour cette année. Même dans une pandémie, Javier Fesser ne peut pas rester assis et, pour l’instant, a sorti un moyen métrage documentaire salé avec le titre de The Invisible Monster (2019), le curieux court de surréalisme confiné trois fois et Histoires regrettables (2020), une longueur irrégulière d’anthologie interconnectée avec un étirement très satisfaisant.

“L’homme sur la plage”, la deuxième de ces histoires malheureuses, est un réveil inhabituel avec un Chani Martín inestimable comme acteur principal

Certains Nous ne voulions pas le rater après quelques autres belles expériences avec ce réalisateur, comme l’incommensurable El milagro de P. Tinto (1998). Pas comme une adaptation ratée comme Mortadelo et Filemón’s Great Adventure (2003), mais comme le terrifiant Camino (2007), les courts métrages hilarants Depression (2010) et Eternos, qui sert de prologue et d’épilogue au film épisodique Al final , ils meurent tous (2013), et le triomphant Mortadelo et Filemón contre Jimmy, el Cachondo (2014). Et puis Javier Fesser a voulu faire les Campeones surfaits (2018).

Mais ce qu’il aurait dû faire cette année-là, malgré la grande collection et le triomphe aux Goya Awards de ce dernier, c’est de se mettre derrière les caméras de Superlópez (Javier Ruiz Caldera, 2018). Heureusement, Javier Fesser est revenu dans son domaine spécifique, pour lequel peu de cinéastes valent certainement. La comédie est l’un des genres les plus compliqués, bien plus que le théâtre, car le rythme de la percussion pure dans sa machinerie narrative est essentiel, essentiel pour que le spectateur soit piégé et que chaque situation drôle fonctionne comme il se doit.

Nous contemplons l’admirable impudence et la bave moche de «L’homme sur la plage» la bouche ouverte dans un étonnement et une hilarité sincères

Et, comme si cela ne suffisait pas, si le drame demande de la lucidité et une profondeur émotionnelle, les œuvres comiques ont aussi besoin d’ingéniosité dans leur humour, plus difficile à obtenir. Oui ce que Javier Fesser propose souvent, comme dans Lamentable Stories, est encore plus ardu car cela le jette à l’absurdité la plus colossale Comme il n’y a pas de lendemain La principale difficulté de ceci est que, pour qu’un film avec un humour de ce style, ouvertement surréaliste, prenne forme, une certaine cohésion est nécessaire au niveau des blagues, du développement et de la succession des scènes qui les contiennent d’un très haut calibre.

Et cela a été réalisé par Javier Fesser à cinq occasions mémorables: tout particulièrement, avec El milagro de P. Tinto, une chose glorieuse à tous points de vue, le court Depression and Eternal, Mortadelo et Filemón contre Jimmy, el Cachondo et, maintenant , la deuxième de ses histoires malheureuses: “L’homme sur la plage”, un réveil inhabituel avec un Chani Martín inestimable (chance au sommeil) comme le Bermejo troublé, un plan séquence fantastique, le coup de poing approprié de Rafael Arnau (Cándida) et la recrue Laura Molina Sepúlveda, une admirable impudence et une terrible bave, que nous contemplons avec la bouche ouverte d’étonnement et d’hilarité sincères.

“Rayito” n’a pas trop de chicha comique, et “l’anniversaire d’Ayoub” et “L’excuse” nous font rire parfois, mais ils n’atteignent même pas le niveau de cirage à “l’homme sur la plage”

Dans les quatre histoires malheureuses, co-écrites par Claro García (Ekipo Ja) et avec une distribution docile, La maîtrise de la grammaire cinématographique et de ses ressources par Javier Fesser est clairement observée, avec la même planification diversifiée et détaillée et le même montage énergique qu’il nous avait déjà donné dans ces autres courts et longs métrages et dans Camino, mais un peu plus serein dans la plupart des scènes. Quant à “Rayito”, il n’a pas trop de chicha comique, et “L’anniversaire d’Ayoub” et “L’excuse” nous font rire parfois, mais ils n’atteignent même pas le niveau du cirage à “L’homme sur la plage”, la seule histoire filmique qui vaut vraiment le coup ici même si elle est vue ensemble.

