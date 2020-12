T

La fondatrice de MOBO relève son prochain défi: la diversification du monde des affaires.

Mobolise est une nouvelle plate-forme numérique visant à lutter contre ce que Kanya King décrit comme une «sous-représentation effrayante des talents noirs» dans les industries influentes.

Lancé à temps pour coïncider avec le retour des récompenses de la musique étoilée après une pause de deux ans, Mobolise mettra les 25 ans de connaissances et d’expérience de son équipe dans une initiative visant à «vraiment changer la donne» pour les Noirs de tous âges au Royaume-Uni.

Les particuliers et les entreprises pourront s’inscrire à la plate-forme, développée en collaboration avec Accenture, et se connecter pour les meilleures opportunités, le mentorat et le réseautage.

King a déclaré au Standard que Mobilise se concentrerait initialement sur les secteurs de la création et de la technologie, car c’est là que l’équipe a le plus d’expérience, mais que «l’objectif est de travailler avec des entreprises avant-gardistes, et cela pourrait être des emplois en comptabilité, en droit. et autres secteurs ».

(

Le fondateur a déclaré: «Je crois que MOBOLISE est la prochaine évolution des succès que nous avons obtenus au fil des ans»

/ Kanya King)

Une étude publiée par le groupe d’entreprises responsables, Business In The Community, plus tôt cette année, a révélé que seulement 1,5% des cadres, directeurs et hauts fonctionnaires du secteur privé britannique sont noirs. Un rapport important publié en février a révélé que 37 entreprises du FTSE 100 n’avaient aucun directeur noir ou appartenant à une minorité ethnique.

King a déclaré: «Il n’est pas acceptable de voir le niveau de sous-représentation des talents noirs dans les secteurs de la technologie et de la création, lorsque nous parlons d’industries qui façonnent le monde.

«Je crois que MOBOLISE est la prochaine évolution des succès que nous avons obtenus au fil des ans. Nous avons défendu et responsabilisé de nouveaux talents au sein de l’industrie de la musique. Ces dernières années, notre travail a également entraîné des changements dans le cinéma, le théâtre et les médias. C’est une façon d’étendre cela au monde des affaires au sens large.

«Nous avons estimé qu’une plate-forme comme celle-ci pourrait aider à accélérer la carrière des gens.»

Le fondateur, qui a déclaré jusqu’à présent que la réponse des grandes entreprises était «incroyable et encourageante», a expliqué pourquoi l’analyse de rentabilisation de la diversité est absolue, car elle donne aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché par rapport à leurs concurrents.

Elle a déclaré: «L’objectif est de travailler avec des entreprises avant-gardistes.

(

Emeli Sandé fait partie des A-Listers soutenant l’initiative

/ PA)

«Il existe des statistiques fantastiques montrant à quel point des entreprises plus diversifiées vont être plus innovantes, c’est tout simplement génial pour le résultat net. Oubliez l’impératif moral, d’un point de vue commercial, si vous voulez augmenter la valeur actionnariale, c’est tout simplement primordial [to increase diversity] vraiment.”

Emeli Sandé fait partie des A-Listers qui soutiennent l’initiative.

Elle a déclaré: “Je pense vraiment que nous avons besoin de plus de représentation au sein des rôles de direction.” C’est encore complètement disproportionné – encore plus maintenant que vous avez autant de musique noire dans les charts – et je peux toujours compter sur une main combien de cadres je connaître.

«Vous allez dans les étiquettes, et vous avez des gens et des A & R, mais en fait, il est très, très rare d’arriver chez le plus grand patron et de s’asseoir dans un bureau et que ce soit un homme noir, sans parler d’une femme noire.»

Nnenna Ilomechina, directrice générale d’Accenture, Royaume-Uni et Irlande, a déclaré que travailler avec MOBO sur cette initiative a été un «privilège».

Elle a déclaré: “Nous reconnaissons notre rôle et notre influence dans les secteurs créatifs et technologiques, et notre responsabilité de faire une différence, alors que nous progressons collectivement vers l’égalité.”