UNE

Une start-up lancée par un ancien scientifique de la NASA et utilisée pour stériliser des articles utilisés par l’essai du vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford est arrivée à Londres.

L’entreprise de blanchisserie durable Oxwash, fondée en 2017, a obtenu un investissement de 1,4 million de livres sterling plus tôt cette année de la part de bailleurs de fonds, dont le co-fondateur de Twitter, Biz Stone.

Stone détient environ 1,4% de la start-up, qui utilise la technologie de «nettoyage à l’ozone» pour désinfecter et assainir les articles plus intensément qu’un lavage traditionnel – tout en économisant de l’eau.

(

Oxwash utilise des méthodes de nettoyage de qualité médicale et est utilisé par l’Université d’Oxford pour nettoyer les articles d’essai de vaccins

/ Oxwash)

Suite à une augmentation de la demande induite par une pandémie pour les entreprises de fournir des produits extra-propres aux clients, et à une augmentation de la demande de services de blanchisserie en ligne au Royaume-Uni, Oxwash devrait dépasser 250 000 £ de chiffre d’affaires cette année.

Le lancement de sa technologie de blanchisserie de «qualité médicale» qui assure «l’éradication complète des agents bactériens, fongiques et viraux» a permis à Oxwash de conclure des contrats avec de grandes entreprises, dont Airbnb, et une commission pour stériliser les gommages et l’équipement utilisés dans le révolutionnaire Covid de l’Université d’Oxford. 19 essai de vaccin, depuis mars.

La start-up explique que l’ozone est “un agent désinfectant extrêmement puissant généré à partir d’électricité et d’oxygène de l’air que nous respirons”, et que sa combinaison avec les détergents de lavage traditionnels “évite l’utilisation de produits chimiques en surplus”.

(

Oxwash utilise la technologie de stérilisation à l’ozone

/ Oxwash)

Le fondateur, le Dr Kyle Grant, qui opère à Oxford et à Cambridge depuis plusieurs années, affirme également que les méthodes Oxwash permettent d’économiser 25,5 litres d’eau à chaque lavage et que ses systèmes de filtration collectent des millions de fibres et de particules de plastique. Elle livre des vélos électriques avec livraison sans contact et propose à ses clients des sacs solubles.

Le Dr Grant, 29 ans, a déclaré qu’il prévoyait l’ouverture de Londres cette semaine comme le début d’une expansion plus large.

Il a déclaré: «La grande ville de Londres est un choix naturel pour Oxwash. Il existe une réelle volonté du public de promouvoir l’agenda du développement durable, avec une forte demande de produits, services et marques respectueux de l’environnement pour entrer sur le marché. “

en relation

Oxwash n’est pas la seule start-up britannique de blanchisserie à la demande à voir une augmentation de la demande depuis le début de la pandémie.

Laundryheap, fondée à Londres en 2014, a réussi à se lancer à New York et à Boston le mois dernier, après avoir levé des fonds supplémentaires en avril.

Oxwash a ouvert à Battersea cette semaine et livrera à Battersea, Kensington, Shepherds Bush, Hammersmith, Fulham, Westminster, Pimlico, Clapham, Brixton, Knightsbridge et Chelsea.