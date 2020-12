UNE

La start-up technologique londonienne a dévoilé jeudi son prototype de chef robot en annonçant avoir obtenu 6,5 millions de livres sterling de nouveaux investissements.

Le financement de Karakuri, basé à Hammersmith, est venu d’Ocado, du soutien de Deliveroo Hoxton Ventures, et du fondateur de lastminute.com Brent Hoberman’s Firstminute Capital, ainsi que du Government’s Future Fund. Il fait suite à un cycle d’investissement de 7 millions de livres sterling dirigé par Ocado l’année dernière.

La start-up, lancée en 2018, crée un robot capable de préparer à la demande des bols de nourriture personnalisés pour les clients, avec plusieurs commandes en cours de route à tout moment.

Les gens pourront commander auprès du robot chef DK-One en passant une commande depuis leur téléphone ou leur tablette, et la machine Genius utilisera jusqu’à 18 ingrédients chauds ou froids pour préparer le repas choisi.

(

La première version DK-One peut préparer des bols de petit-déjeuner sains sur commande

/ Karakuri)

Il peut vous donner une taille de portion exacte – réduisant le gaspillage alimentaire – et même un nombre de calories.

Une première version du DK-One, révélée jeudi, est actuellement testée et revue sur le site de la start-up à l’ouest de Londres. Ce DK-One précoce est une «cantine robotisée» capable de produire des bols sains personnalisés à partir d’ingrédients tels que le granola, le yaourt et les baies.

D’autres essais devraient se dérouler dans les salles dès que les restrictions de Covid seront levées, et l’équipe de Karakuri affirme qu’elle a pour mission de “construire des robots qui changent la façon dont l’industrie mondiale de l’alimentation et de l’hôtellerie sert les clients”.

Ils sont déjà en pourparlers avec des points de vente du monde entier et espèrent voir les robots installés et en action pour les consommateurs à partir de 2022.

(

Le DK-One en action dans l’ouest de Londres

/ Karakuri)

Le directeur général Barney Wragg a déclaré: «C’est l’une des étapes les plus attendues de notre entreprise et une étape vraiment importante.

«Nous avons passé du temps à parler à nos clients et à nos spécialistes de l’industrie, et avons constaté un énorme enthousiasme pour le potentiel de DK-One. Désormais opérationnel, ce sera la première fois que nous pouvons utiliser une machine de pré-production pour démontrer les avantages commerciaux et nutritionnels du DK-One dans le monde réel et ainsi démontrer notre vision de l’avenir de l’alimentation.

en relation

Le professeur David Lane, CBE, directeur du Edinburgh Centre for Robotics et coprésident du UK Government Robotics Growth Partnership, a ajouté: «La pandémie a soulevé d’autres défis de distanciation et de travail à distance qui peuvent désormais être facilement résolus grâce à l’innovation robotique. C’est pourquoi il y a eu un énorme intérêt pour les développements que Barney et son équipe innovent chez Karakuri et c’est un plaisir de les soutenir dans la prochaine étape de l’entreprise. “

Plusieurs tentatives de haut niveau pour créer des chefs robotiques ont été abandonnées au cours de l’année écoulée. Deliveroo a discrètement abandonné son laboratoire pour développer un prototype ce printemps, tandis que le robot pizzaiolo de Zume soutenu par Softbank a également été abandonné plus tôt cette année lorsque la moitié du personnel de l’entreprise a été licenciée.