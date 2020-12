T

Le péage urbain de 15 £ restera probablement en place pendant encore 15 mois et pourrait devenir permanent, ont révélé les chefs des transports londoniens.

L’accusation C a été augmentée de 11,50 £ en juin et prolongée le soir et le week-end dans le cadre des conditions attachées au premier accord de sauvetage covid du gouvernement pour Transport for London.

Le budget de TfL pour le prochain exercice suppose que la taxe de 15 £, qui a été introduite comme mesure «temporaire», restera en place tout au long du prochain exercice, y compris les heures d’ouverture plus longues.

Heidi Alexander, la maire adjointe des transports, a déclaré à l’Assemblée de Londres qu’une consultation publique et une décision formelle du maire Sadiq Khan seraient nécessaires pour permettre à la charge de rester au nouveau taux.

Elle a déclaré que cela ne se produirait probablement pas avant l’été prochain et a déclaré: «Dans le budget de TfL, l’hypothèse de planification est que les modifications temporaires du péage urbain resteraient en place pour l’ensemble de l’exercice 2021-2022.»

en relation

Les responsables du TfL ont déclaré hier au comité budgétaire de l’Assemblée qu’environ un million de véhicules par jour tomberaient dans la zone à très faibles émissions élargie (Ulez), qui est en cours d’extension aux limites des routes circulaires nord et sud le 25 octobre de l’année prochaine.

Parmi ceux-ci, 87% des véhicules sont déjà conformes aux règles sur les émissions d’échappement, ce qui signifie qu’ils ne seront pas tenus de payer la redevance de 12,50 £ par jour.

TfL s’attend à ce que ses revenus provenant de la taxe de congestion et d’Ulez, ainsi que les redevances sur les zones à faibles émissions payées par les poids lourds, plus les amendes pour les trois projets, passent de 408 millions de livres sterling cet exercice à 762 millions de livres en 2021-22 et 1157 millions de livres sterling en 2022-23.

Mais les patrons craignent que cela ne prenne jusqu’à la fin de la décennie avant que le nombre de passagers du métro ne revienne aux niveaux d’avant la pandémie.

Le directeur financier de TfL, Simon Kilonback, a déclaré: «Sur notre modèle actuel, nous revenons aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin des années 2020.»

Il a déclaré que les prévisions sur les passagers du métro au cours des deux prochaines années étaient basées sur une activité économique probable dans la «zone d’activités centrale», et en particulier si la distance sociale limitait le nombre d’employés de bureau dans le centre de Londres.

“Ce n’est qu’un scénario”, a déclaré M. Kilonback. «Aucun de nous ne sait ce qui va se passer. Nous avons d’autres scénarios qui verraient la demande revenir beaucoup plus rapidement, comme cela a été le cas après la crise financière mondiale de 2008/9, où il a fallu environ 18 mois pour revenir à 100% de la demande.

en relation

“[We have] d’autres scénarios dans lesquels il y a des changements significatifs dans la façon dont les gens utilisent la ville, qui verraient des modèles de transport différents. C’est pourquoi nous avons cinq scénarios pour le court terme et cinq scénarios pour le long terme. »

La planification de TfL prend également en compte l’impact des personnes qui continuent à travailler à domicile ou passent plus de temps localement.

Cela pourrait entraîner le transfert des bus du centre de Londres vers la périphérie de Londres, tandis qu’une «capacité significative» pourrait devoir être conservée sur le métro, même si le nombre de passagers ne revient pas à la normale, pour encourager son utilisation par des personnes soucieuses de maintenir leur distanciation sociale et pour éviter une «reprise par voiture».

La planification de TfL suppose que la distanciation sociale se poursuivra jusqu’à la fin de 2021/22, date à laquelle le déploiement du vaccin sera probablement terminé.

Il dit qu’il essaiera de maintenir la capacité de Tube à des niveaux maximum même si le nombre de passagers est limité, mais envisage de réduire les services hors pointe et le week-end, la ligne Bakerloo étant la première à réduire certains services.

Le commissaire du TfL, Andy Byford, a déclaré: «Je pense que cette pandémie a provoqué un changement sismique à bien des égards. Les gens ne voudront pas être enfoncés.

«C’est pourquoi nous devons résister aux coupes à courte vue dans les services, car cela aurait l’effet inverse de ne pas entasser les gens.»