La première scène de “Le sauvetage” (2×08), le chapitre palpitant avec lequel se termine la deuxième saison de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) et qui a déjà fait sa première sur Disney Plus, montre qu’ils ne vont pas baiser avec des petites filles cette fois. Moins si nos protagonistes font face à la méchanceté impériale. Et cela suscite un enthousiasme naissant pour le spectacle que nous espérons voir ensuite, dans le vrai style d’aventures galactiques de Star Wars. Et, alors que son intrigue finale se déroule, il ne semble y avoir aucun moment pour atténuer la tension, qui s’infiltre même dans des conversations de toute nature.

Pour entreprendre la mission la plus importante à ce jour dans Le Mandalorien, les personnages réapparaissent et apportent leur aide indispensable contre l’ennemi commun. Et vous devez voir à quel point les écrivains de la franchise Jedi se rapprochent. Si nous ne savions pas que le western est la plus grande source d’inspiration pour cette série télévisée, les histoires de pirates pourraient être sur votre radar narratif. Mais voir ce quatuor de femmes puissantes distribuer du bois de chauffage dans les couloirs du navire, et avec une brutalité écrasante, est une joie. Une brutalité à laquelle Din Djarin (Pedro Pascal) ne peut échapper dans son propre voyage. Et tout pour Baby Yoda.

Nous n’avons peut-être pas vu de matchs plus excitants dans The Mandalorian que ceux qui se produisent pendant “The Rescue”. En eux, les compétences des adversaires sont poussées à l’extrême car il n’y a jamais eu autant de rage dans un combat ici. ET, Bien qu’il semble que tout se passe très vite, la vérité est que rien n’est si facile comme cela peut paraître. Le méchant que Moff Gideon (Giancarlo Esposito) représente, en revanche, se révèle être beaucoup plus perfide et dangereux que nous n’aurions pu l’imaginer. En plus d’avoir une langue de vipérine qui se déplace par méchanceté.

Ce chapitre meurtrier du genre a été écrit par Jon Favreau et produit par Peyton Reed pour garder le suspense presque ininterrompu.

Et c’est cette langue qui nous jette une torsion assez obsédante sans contemplations, qui cela nous montre sûrement où iront les clichés les plus inattendus dans le futur par The Mandalorian. Mais il n’y a pas le temps d’y réfléchir car une autre menace de létalité écrasante revient. À tel point que le scénariste Jon Favreau (Le Roi Lion) et le réalisateur Peyton Reed (Ant-Man), qui avait déjà été en charge de «The Passenger» (2×02), décident de l’éluder avec un deus ex machina. Un autre sur la liste des abus de ce triste mécanisme narratif commis dans la série.

Mais nous nous en soucions peu. Rien du tout, vraiment. Pas une miaja. Et il ne pouvait en être autrement. Pas à cause du fait que ce chapitre meurtrier de ce genre a été écrit et interprété pour garder le suspense presque ininterrompu, assez pour être plus que satisfait. Les bases sont l’essence même de cette ressource divine dans “The Rescue”, car c’est la plus grande surprise que nous ayons déchaînée dans les seize épisodes qui composent ses deux premières saisons. Et regardez que, surtout dans ce second, des raisons d’ouvrir beaucoup les yeux ne nous ont pas manqué justement.

Ce qui se passe, c’est que ce dernier écart n’aurait pas pu être attendu par George Lucas lui-même, le père de la créature galactique. D’autres coups d’étonnement pourraient être ressentis et il y a même eu des reportages dans la presse spécialisée hollywoodienne. Mais cette fois, le choc est comme une gifle avec une main ouverte. Sans douleur appréciable, charmante et digne d’exultation. Avec un glaçage encore plus inattendu. Et une punchline vraiment émouvante Celui qui a enchanté les fans de The Mandalorian réfléchira longuement jusqu’à la sortie de la saison prochaine.

