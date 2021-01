Une troisième personne armée a été arrêtée à un point de contrôle à Washington, DC, où des mesures de sécurité renforcées sont en place depuis l’insurrection du 6 janvier par des émeutiers pro-Trump au Capitole américain. Guy Berry, 22 ans, de Gordonsville, en Virginie, transportait trois chargeurs de grande capacité, 37 cartouches de munitions non enregistrées et une arme à feu Glock 22 lorsqu’il a été arrêté près du Capitole dimanche, a annoncé la police, rapporte le Washington Post. La tante de Berry a déclaré au Post qu’elle était son principal soignant et l’a entendu partager ses points de vue pro-Trump.

La tante de Berry, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré qu’elle savait que son neveu n’était pas au Capitole le 6 janvier. Il “toujours” porte une arme à feu, a-t-elle dit, le décrivant comme “l’un de ces gens à port ouvert”. Sa tante a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec les opinions politiques de Berry. “Je n’arrête pas de lui dire que les hommes noirs ne peuvent pas se promener avec des armes à la hanche, mais il ne me croit pas”, a-t-elle dit. Elle a reçu un message vocal de Berry dimanche disant qu’il avait été arrêté mais ne lui avait pas parlé. Depuis qu’elle a dit. Selon le Post, la page Facebook de Berry comprenait des photos de l’émeute.

Berry marchait sur Massachusetts Avenue NE vers 2h30 du matin dimanche lorsqu’il a été arrêté, rapporte ABC7. Une de ses armes était “clairement visible dans un étui”, a déclaré la police. Il a été arrêté pour “port d’un pistolet sans permis et possession d’un dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité et de munitions non enregistrées”. À Washington, DC, il est illégal de porter ouvertement une arme à feu, de porter des munitions sans avoir une arme enregistrée et de transporter un chargeur pouvant contenir plus de 10 cartouches de munitions, note Vox.

Berry est le deuxième Virginien arrêté à l’un des points de contrôle de sécurité depuis l’émeute. Vendredi, Wesley Beeler a été arrêté pour avoir porté un Glock non enregistré. Il aurait montré à la police du Capitole de l’UC une fausse accréditation inaugurale. Il a dit plus tard au Washington Post qu’il était un entrepreneur en sécurité et avait commis une “erreur honnête” dans la précipitation pour se rendre au travail. Il a dit s’être perdu et a montré aux policiers du Capitole un “badge d’inauguration” qui lui avait été remis. “Je ne sais pas quelles sont les lois de DC. Cela me revient toujours, mais je ne suis pas un criminel”, a déclaré Beeler au Post.

La troisième personne arrêtée à l’un des points de contrôle de sécurité était Linda MaGovern, 63 ans, de Stratford, Connecticut, rapporte NPR. Elle aurait prétendu être un agent des forces de l’ordre et membre du cabinet présidentiel. Les agents de la police du Capitole ont déclaré que MaGovern avait été arrêté pour avoir usurpé l’identité d’un officier et ne pas avoir obéi et ne pas avoir ressenti les forces de l’ordre. Au cours de la rencontre, MaGovern aurait montré à un officier un «objet métallique rond identifié plus tard comme une pièce de défi de la police militaire».