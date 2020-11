B

Le Dr Kylie Moore-Gilbert, universitaire australienne rituelle, a déclaré qu’elle quittait l’Iran avec “des sentiments doux-amers” après avoir été libérée d’une prison iranienne.

L’expert des études sur le Moyen-Orient a été pris en charge à l’aéroport de Téhéran alors qu’il tentait de quitter le pays après avoir assisté à une conférence en 2018.

Le Dr Moore-Gilbert a été reconnu coupable d’espionnage et condamné à 10 ans de prison, mais a nié avec véhémence les accusations.

(

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, détenue en Iran depuis 2016, et son mari Richard

/ PA)

Dans un communiqué, le Dr Moore-Gilbert a déclaré que son amour pour le pays avait été “renforcé” par son épreuve.

Elle a déclaré: «Je n’ai que du respect, de l’amour et de l’admiration pour la grande nation iranienne et son peuple chaleureux, généreux et courageux.

“C’est avec des sentiments doux-amers que je quitte votre pays, malgré les injustices dont j’ai été victime. Je suis venu en Iran en tant qu’ami et avec des intentions amicales, et je quitte l’Iran avec ces sentiments non seulement toujours intacts, mais renforcés.”

Le Dr Moore-Gilbert a également remercié le gouvernement australien d’avoir «travaillé sans relâche» pour obtenir sa libération.

Elle a ajouté: “Merci aussi à tous ceux qui m’ont soutenu et qui ont fait campagne pour ma liberté, cela a signifié le monde pour moi de vous avoir derrière moi tout au long de ce qui a été une épreuve longue et traumatisante.”

Mme Zaghari-Ratcliffe est détenue en Iran depuis 2016 après avoir été condamnée à cinq ans de prison pour des allégations de complot en vue de renverser le gouvernement iranien.

Elle nie les allégations.

Elle a par la suite bénéficié de la protection diplomatique du gouvernement britannique, qui soutient qu’elle est innocente et que son traitement par l’Iran n’a pas respecté ses obligations en vertu du droit international.

Il a déclaré: «C’est vraiment une bonne nouvelle … C’était un choc et c’était un choc agréable et Nazanin était vraiment heureuse quand je lui ai dit parce qu’elle n’avait pas vu les nouvelles.

“Je pense que sur un plan égoïste, il y a toujours une sorte de doux-amer se demandant quand ce sera notre tour. Bien sûr, il n’y a pas de file d’attente, ces choses se passent dans un ordre aléatoire.

“La réalité est que chaque fois qu’il y a du mouvement, il y a de l’espoir.”

Il a ajouté: “Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, c’est vraiment une bonne chose pour Kylie et c’est vraiment une bonne chose pour nous tous que des accords soient conclus.”

Lors d’une conférence de presse jeudi, le Premier ministre australien Scott Morrison a refusé de commenter les détails de la libération du Dr Moore-Gilbert.

en relation

Il a déclaré: «Lorsqu’un autre État souverain a pris une décision concernant la libération des prisonniers, cela leur appartient.

“Je comprends l’intérêt. Je comprends les raisons pour lesquelles, à juste titre, ces questions seront soulevées.

“Nous devons assurer la sécurité des Australiens dans toute une affaire d’arrangements très complexes et difficiles et c’est la raison pour laquelle nous sommes si discrets sur le traitement de ces questions, car cela peut mettre d’autres Australiens en danger.”