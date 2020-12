Une vidéo virale TikTok a récemment fait surface et a révélé comment les pépites de poulet de Chik-Fil-A sont fabriquées. Quelques jours plus tard, une autre vidéo virale a frappé TikTok et s’est concentrée sur Panera Bread. Selon le Daily Dot, la vidéo n’a pas approfondi la création de chaque élément de menu. Cependant, cela a révélé certaines choses sur la nourriture. La vidéo offrait une visite de la zone de préparation des aliments du restaurant et montrait des soupes surgelées chauffées. De plus, il y avait des aperçus de poulet pré-emballé et de macaroni au fromage.

La vidéo TikTok ayant fait surface et finalement supprimée, les utilisateurs des médias sociaux ont répondu de différentes manières. Certains ont ri du moment tandis que d’autres ont utilisé le sarcasme pour faire des commentaires sur la soupe. Bien sûr, certains utilisateurs de Twitter ont parlé d’aliments surgelés bien avant que la vidéo de TikTok ne devienne virale.

C’est très décevant. Une pizza surgelée, ce que je soupçonne, serait tout aussi acceptable. Ne vaut certainement pas le prix ou le voyage à Panera pour l’obtenir. – Waterperson (@ LooWho72) 3 décembre 2020

C’est probablement tout congelé de toute façon, tout comme le macaroni au fromage et les soupes Panera qui sont également en magasin. – Ali (@InRegardstoAli) 4 décembre 2020

Les salades Panera sont toujours comme à moitié congelées et ont des légumes détrempés – 🤪 (@greetinghimeros) 24 novembre 2020

Je n’oublierai jamais qu’ils m’ont donné encore du macaroni au fromage congelé chez Panera et j’étais juste finna sauf ça😂 mais mon ami extraverti a géré cela pour moi https://t.co/9D8mxWgeMI – 🧟‍♀️ (@norfboirae) 6 décembre 2020

Panera m’a juste dit qu’ils ne pouvaient pas me servir de soupe parce qu’ils la préparaient actuellement et que cela prendrait 45 minutes. Nous savons tous que vous ne faites pas la soupe et que vous la réchauffez – Victoria Avila (@UHVEELA) 6 décembre 2020

Ce qu’ils voulaient dire, c’est qu’il leur faut 45 minutes pour décongeler le sac de soupe géant qu’ils viennent de sortir du congélateur – kiki (@_kiki_b_) 6 décembre 2020

“Panera vient d’ajouter la pizza au pain plat au menu” lmaooo ces bozos ont un autre article congelé qu’ils peuvent réchauffer pour vous maintenant 😂 #hospitalfood – danny jones (@princeoflocals) 20 novembre 2020

Je ne fais pas confiance aux gens qui mangent régulièrement chez Panera. Y compris ma petite amie. Ils réchauffent leur soupe dans des sacs ziplock lmao. https://t.co/qvVlWhn73h – Alex Williams (@ AWill_35) 21 novembre 2020

