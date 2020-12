Le capitaine de l’Aston Villa, 25 ans, a été filmé en train de courir vers sa voiture avant de la reculer dans un autre véhicule dans une tentative ratée de quitter sa place de parking.

Grealish se dégagea mais fit demi-tour en arrière, heurtant une autre voiture garée avant de monter sur le trottoir.

Le premier s’est produit le 29 mars à Solihull, quelques jours à peine après le verrouillage national et moins de 24 heures après que Grealish ait dit à ses fans sur Twitter de rester chez eux et de suivre les règles du gouvernement.

Le commentaire de la police des West Midlands sur les images, diffusé pour la première fois aujourd’hui, a déclaré que Grealish avait été «surpris en train de s’écraser sur des véhicules en stationnement».

“La star d’Aston Villa court vers son Range Rover Sport avant de le faire basculer dans une camionnette et de partir”, ont-ils déclaré.

«Il revient rapidement mais heurte une voiture garée et monte le trottoir.

«Grealish a échangé des détails avec les personnes présentes sur les lieux.

Il est vu plus tard avec ses mains sur le dessus de sa tête, avant de tirer une cagoule sur sa tête. On dit qu’il a maltraité ses mots et qu’il sentait «l’alcool enivrant».

(Police des Midlands de l’Ouest)

Dans le deuxième combat de conduite imprudente le 18 octobre, alors que Grealish attendait une audience, le footballeur passe devant une voiture de police tout en atteignant une vitesse moyenne de 90 mph et en «talonnant» la voiture devant lui.

Il a finalement été arrêté près du terrain d’entraînement de Villa.

Condamnant la star ce matin, le juge de district John Bristow lui a dit: “L’infraction du 29 mars a été commise six jours après l’annonce du verrouillage national du coronavirus.

«Vous auriez dû être à la maison, vous n’affirmez pas que vous aviez une raison valable de ne pas l’être.

“Vous n’auriez pas dû conduire le 29 mars – c’est une autre caractéristique aggravante.”

John Dye, représentant le footballeur, a déclaré ce matin: “M. Grealish reconnaît que sa conduite à ces deux occasions était très mauvaise.” Il a profondément honte de cela.

«Je me lève souvent ici et nous représentons toutes sortes de gens, et (ils) parlent de remords, mais c’est quelqu’un qui est vraiment désolé.

«Pas seulement parce que sa réputation est problématique pour lui, mais il est vraiment désolé.

«Il a réfléchi à la façon dont il a conduit.