Des rangées de banlieusards s’entassant dans les trains à la station de métro Canning Town jeudi étaient dues à un train défectueux et à des absences du personnel, a déclaré TfL.

Des images ont émergé sur les médias sociaux d’une plate-forme bondée à la gare de l’est de Londres, soulevant des inquiétudes quant à l’efficacité des mesures de verrouillage.

La gare se trouve dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la capitale et sert d’échangeur majeur pour les constructeurs et les travailleurs clés qui se rendent au centre de Londres.

L’arrondissement de Newham a enregistré 5233 nouveaux cas de coronavirus dans la semaine du 9 janvier – le nombre le plus élevé de la ville.

TfL a déclaré que la foule n’était pas une représentation exacte du reste du réseau de métro et que la foule avait été provoquée par l’annulation de trois trains.

Nick Dent, directeur des opérations en ligne du métro de Londres, a déclaré à l’Evening Standard: «Trois trains Jubilee desservant Canning Town ont malheureusement été annulés à court préavis ce matin en raison de l’absence du personnel, ce qui fait que de plus en plus de personnes attendent sur les quais pendant une courte période. temps.

“La vidéo de ce matin n’est pas représentative du reste du réseau de métro ni de cette station pour le reste de la journée.”

TfL a déclaré qu’il y avait eu 410 000 entrées et sorties sur le réseau de métro jeudi matin, soit 17% de la demande normale.

Il a ajouté que l’achalandage avait chuté de semaine en semaine pendant le verrouillage.

On a demandé aux Londoniens de travailler si possible. Mais la foule à Canning Town a relancé un débat sur Twitter sur les incitations offertes aux travailleurs les moins bien payés à rester chez eux.

«Ce n’est pas un verrouillage», a écrit un utilisateur. “Vous ne pouvez pas avoir un verrouillage efficace tout en forçant les gens à aller travailler.”

Un autre a insisté sur le fait que les gens ne montaient pas dans le train «pour partir en plaisanterie», mais étaient probablement des travailleurs clés en route vers des emplois essentiels.

TfL tente d’encourager les Londoniens à planifier leurs voyages pendant des périodes plus calmes, par exemple entre 8h15 et 16h.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à garantir que ceux qui doivent voyager pour des raisons légalement autorisées puissent le faire en toute sécurité et maintenir leur éloignement social», a déclaré M. Dent.

«TfL a également travaillé en étroite collaboration avec le secteur de la construction et les grands employeurs de la région pour encourager des quarts de travail et des heures de fonctionnement décalés afin de réduire la demande, et des conseils ont été envoyés à la chaîne d’approvisionnement de TfL et aux entreprises de construction par le biais de Build UK.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré que les entreprises devaient redoubler d’efforts pour s’assurer que les employés travaillent à domicile, à moins que leur travail ne soit critique et ne puisse être effectué à distance.

«La grande majorité des entreprises ont déplacé le ciel et la terre pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs au cours de ce qui a été une année vraiment difficile», a-t-il déclaré au Guardian.

«Cependant, les rapports récents selon lesquels une petite minorité d’entreprises aurait menacé des employés de prendre un congé sans solde à moins qu’ils ne viennent au bureau sont profondément troublants.»