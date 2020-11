T

HE CITY a été plongé dans la tourmente et les marchés ont été volatils après l’échec d’une «vague bleue» aux élections générales américaines, laissant Donald Trump avec une chance de remporter un second mandat.

Les marchés financiers avaient parié sur ce qu’ils pensaient être une règle plus stable et plus prévisible de la part d’un président Joe Biden – maintenant sérieusement mis en doute.

Hier, le Dow Jones a connu l’un de ses meilleurs jours, avec plus de 800 points à un moment donné au début du vote.

Aujourd’hui, ce rallye semblait devoir se dérouler. À Londres, le FTSE 100 a ouvert 61p à 5786,77 avant de récupérer. Les contrats à terme sur l’or et les marchés boursiers étaient en baisse.

Dans toute l’Europe, les marchés ont connu de fortes baisses, l’indice espagnol en baisse de 2% et celui de l’Allemagne en baisse de 1,3%.

Aux États-Unis, les contrats à terme S&P ont chuté de 0,4% et les rendements des bons du Trésor à dix ans – qui évoluent à l’inverse des prix – ont chuté de 10 points de base, l’espoir qu’une victoire claire ouvrirait la porte à un vaste plan de relance démocrate s’est évanoui.

en relation

Les prix du pétrole – où une victoire pour Donald Trump serait une nouvelle positive – ont réagi positivement à l’éventuel bouleversement du Brent en hausse de 1,26% à 40,20 $ le baril.

Le dollar a subi des turbulences toute la nuit. Il a plongé au début alors que les traders pariaient sur un Biden Blue Sweep. Puis il est remonté. Les rendements obligataires américains ont bondi, puis chuté. La livre a chuté de près d’un cent et demi par rapport au dollar à 1,29 $.

Rob Pike, responsable de la gestion des clients premium au Royaume-Uni et à Dubaï chez IG: “Certains clients soutenaient fortement Biden et ils s’en tiennent dangereusement à cela. Sur le plan du marché, l’incertitude et toute discussion sur une action de la Cour suprême entraîneront probablement une vente.

“Les clients britanniques deviennent de plus en plus ambivalents sur le résultat réel, mais aimeraient qu’il soit décidé bientôt que tout échange directionnel important sera pris sans réelle clarté dans le vide actuel des informations concrètes.”

Ranko Berich, responsable de l’analyse de marché chez Monex Europe, a déclaré: «Le dollar a connu des fluctuations sauvages avec d’autres marchés macro la nuit dernière après la forte performance inattendue de Donald Trump dans les principaux États swing, notamment la Floride.

“Les marchés supposaient joyeusement qu’une victoire claire de Biden et des Démocrates entraînerait d’importantes dépenses de relance, une hausse de l’inflation et un dollar plus faible. Ce discours a été mis en pièces par les premiers résultats de Floride.

en relation

Ranko Berich, responsable de l’analyse de marché chez Monex Europe, a déclaré: «Le dollar a connu des fluctuations sauvages avec d’autres marchés macro la nuit dernière après la forte performance inattendue de Donald Trump dans les principaux États swing, notamment la Floride.

“Les marchés supposaient avec bonheur qu’une victoire claire de Biden et des Démocrates entraînerait d’importantes dépenses de relance, une trajectoire plus élevée pour l’inflation et un dollar plus faible. Ce récit a été mis en pièces par les premiers résultats de la Floride.”

Nigel Green du groupe deVere a déclaré: «Cette incertitude monumentale dans la plus grande économie du monde va envoyer les marchés boursiers mondiaux en chute libre alors que les investisseurs s’inquiètent d’un résultat clair qui prend plus de temps à atteindre qu’ils ne l’espéraient.

Il a ajouté: «Un résultat chaotique contesté est exactement ce que les marchés ne voulaient pas.

«Les marchés avaient intégré une victoire de Biden et finalement ils ont peut-être encore raison – mais cela va d’abord devenir compliqué.

Neil Wilson, analyste en chef du marché chez Markets.com: «Donald Trump vient de déclarer la guerre en déclarant la victoire aux élections avant que le décompte ne soit terminé.

“Il a joué la carte de la fraude électorale et cela a sans aucun doute perturbé les marchés, car une bataille longue et prolongée devant les tribunaux est précisément ce que les investisseurs ne veulent pas.”

Le malaise dans la ville était palpable.

De nombreux traders et analystes avaient travaillé toute la nuit, conseillant les clients et ajustant rapidement leurs positions. Interrogé sur les secteurs qui bénéficieraient du chaos à venir, un commerçant a répondu «avocats» et a raccroché.