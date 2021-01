T

Le pilote d’un hélicoptère qui s’est écrasé tuant cinq touristes britanniques a déclaré aux enquêteurs qu’il avait perdu le contrôle de l’avion après une «violente rafale de vent».

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a publié jeudi son rapport final selon lequel les vents arrière, les courants descendants potentiels et les turbulences étaient la cause probable de la perte de contrôle.

L’enquête n’a trouvé aucune preuve de problèmes mécaniques avec l’hélicoptère.

Le rapport ne contenait aucune recommandation de sécurité.

L’Airbus EC130 B4 s’est écrasé juste avant le coucher du soleil en février 2018 dans une section du Grand Canyon où les circuits aériens ne sont pas aussi réglementés que dans le parc national.

Le pilote, Scott Booth, tentait d’atterrir près du fleuve Colorado sur la réserve Hualapai lorsque la rafale a frappé.

«Cela m’a juste pris l’avion», a-t-il déclaré aux enquêteurs lors d’un entretien plusieurs mois après l’accident. «Il l’a juste fait tourner et je ne pouvais pas le faire voler. Cela a pris si vite.

Des témoins ont vu l’hélicoptère effectuer au moins deux virages à 360 degrés avant de toucher le sol et de s’enflammer.

Trois des touristes, de Worthing, West Sussex, ont été déclarés morts sur les lieux: la réceptionniste vétérinaire Becky Dobson, 27 ans; son petit ami et vendeur de voitures Stuart Hill, 30 ans; et le frère de M. Hill, l’avocat de 32 ans Jason Hill.

Deux autres membres de leur groupe – Jonathan Udall, 31 ans, de Southampton, et Ellie Milward Udall, 29 ans, sont décédés plus tard des suites de brûlures.

M. Booth s’est fracturé la jambe gauche inférieure et la passagère Jennifer Barham a subi une fracture de la colonne vertébrale. Ils ont également souffert de graves brûlures mais ont survécu.

Gary Robb, un avocat de M. Udall, a qualifié l’enquête du NTSB approfondie et bien documentée.

«Depuis le début, la famille Udall a voulu savoir ce qui s’était passé afin que cela puisse empêcher d’autres victimes d’hélicoptères d’être littéralement brûlées vives», a-t-il déclaré.

L’enquête a révélé une tentative chaotique de porter secours.

Des témoins qui comprenaient d’autres pilotes, des passagers et une fête de mariage dans le canyon ont vu de la fumée et entendu des cris après l’écrasement de l’hélicoptère. Certaines personnes ont couru vers les flammes pour aider, contre l’avis des pilotes de rester près des tables de pique-nique.

Des témoins ont vu deux femmes sortir de l’épave en flammes, étourdies, brûlées et saignantes. Ils criaient pour leurs proches, ont déclaré des pilotes.

Les touristes britanniques sont montés à bord de l’hélicoptère plus tôt dans la journée à Boulder City, près de Las Vegas, dans le cadre d’un voyage pour célébrer l’anniversaire de Stuart Hill et les Udalls en tant que jeunes mariés.

M. Booth travaillait pour la compagnie de voyages aériens Papillon depuis juin 2013, plus récemment à temps partiel. Il avait transporté des passagers dans le Grand Canyon et avait atterri dans la gorge près de 600 fois. La plupart du temps, le temps était calme et la routine des vols, a-t-il déclaré.

Alors que M. Booth s’approchait du canyon, il a noté que d’autres hélicoptères stationnés pointaient dans des directions différentes et a vu une manche à air «onduler comme une gaufre». Il a ralenti pour atterrir et a été durement touché par le vent, manœuvrant pour essayer de reprendre le contrôle, a-t-il déclaré.

La prochaine chose qu’il savait, il était sur un rebord, et son pantalon était en feu. Un autre pilote a utilisé un garrot sur la jambe de M. Booth. D’autres le couvraient de couvertures et de vestes, a-t-il dit.

Des témoins ont essayé d’utiliser un téléphone satellite mais la batterie était déchargée. Ils ont tenté de tirer de l’énergie d’un hélicoptère mais n’ont pas eu de service. Une boîte contenant des fournitures médicales a dû être ouverte car personne ne connaissait la combinaison de la serrure, selon le rapport du NTSB.

Les pilotes ont commencé à transporter les intervenants d’urgence qui ont atteint le site environ 45 minutes plus tard, selon le rapport. Les victimes n’ont pas été emmenées à l’hôpital pendant six heures en raison de l’éloignement de la zone et des problèmes de communication, a déclaré le NTSB.

Les pilotes volant ce jour-là anticipaient le vent, mais le NTSB a déclaré qu’il est peu probable qu’ils aient été alertés des avis météorologiques concernant la turbulence et les vents plus forts qui ont été émis après leur exposé du matin.

Les enquêteurs ont également noté que l’hélicoptère n’avait pas de système d’alimentation en carburant résistant aux chocs. Les hélicoptères de la flotte de Papillon n’étaient pas tenus de les avoir, mais la société a depuis modernisé l’avion avec des réservoirs de carburant qui se dilatent et se scellent lors de l’impact au lieu de se rompre.

Après l’accident, Papillon a également placé de nouveaux téléphones satellites avec une meilleure couverture, des kits de traumatologie et une civière métallique pliable dans des conteneurs métalliques non verrouillés dans le canyon pour les urgences.

La famille de M. Udall a poursuivi la compagnie d’hélicoptères et l’avionneur, les accusant de ne pas avoir équipé l’hélicoptère du système anti-collision. Cette affaire est en cours.