Il y a neuf ans, le Japon a subi l’un des tremblements de terre les plus catastrophiques de l’histoire du monde. Avec ses presque 9 degrés sur l’échelle sismologique de Richter, ce n’était pas seulement une tragédie à grande échelle, mais un phénomène sans précédent qui il étonne toujours les scientifiques par son ampleur.

De plus, c’est une confluence de plusieurs situations d’une nature très grave qui n’a fait que compliquer encore davantage la situation dans l’Est du pays et surtout celle des habitants de la ville d’Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi, la localité la plus touchée. par le tremblement de terre colossal. La catastrophe a fait plus de 3500 victimes, entre décédé et disparu et détruit 20 000 bâtiments jusqu’aux fondations. La catastrophe naturelle a été particulièrement grave, puisqu’un tsunami massif a suivi.

Dix minutes après le premier choc sismique, une vague gigantesque de 8,6 mètres d’altitude maximale, selon les données de l’Agence nationale de météorologie liées à la plage d’Ayukawa, a emporté Ishinomaki. Entouré de lacs et de mers, c’était l’une des zones les plus vulnérables à la tragédie. Les autorités d’Ishinomaki insistent sur le fait que la vague a dépassé 20 mètres dans certaines zones de la ville.

La mer a avancé à travers les rues et les avenues, a traîné bon nombre d’habitants de la ville et a fini par devenir une avalanche d’objets brisés, d’ordures et même de feu qui ont transformé tout sur son passage en décombres.

Il n’y avait aucune possibilité d’évacuation et, en fait, dans les vidéos qui voyageraient plus tard dans le monde, des avertissements sur la possibilité d’un tsunami peuvent être entendus. tandis que le torrent d’eau glisse avec toute sa puissance destructrice à travers la ville.

Au moment où le phénomène a finalement perdu de la puissance, Ishinomaki était un terrain vague dans lequel les survivants ont avancé entre des rafales d’eau et des débris. Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, une forte chute de neige a commencé à tomber pendant la chute de la ville, ce qui a rendu difficile la recherche et le nettoyage des endroits critiques pendant près de douze heures. Au moment où les autorités ont réussi à surmonter la résistance des puits pétrifiés de boue, de glace et de neige, les quelques survivants qui avaient réussi à résister au tremblement de terre étaient décédés en raison des conditions météorologiques difficiles.

Tout ce qui précède est raconté dans le chapitre le plus controversé et le plus effrayant de la deuxième saison de Unsolved Mysteries. Mais à la surprise d’une grande partie du public, l’intrigue de l’épisode n’est pas centrée sur la recherche des disparus, la façon dont la ville a fait face à l’isolement des heures difficiles qui ont suivi le cataclysme ou le conséquences immédiates d’une telle tragédie, mais aux événements énigmatiques qui ont commencé à se produire près de dix mois après la tragédie, tous de nature surnaturelle.

Au moment où la ville d’Ishinomaki s’est remise des dommages incalculables causés par le soi-disant grand tremblement de terre, elle a dû faire face à ce qui semble sans aucun doute être un phénomène inexplicable qui est toujours débattu au Japon pour sa qualité effrayante mais émouvante.

Ishinomaki: l’ombre de la peur

Selon le chapitre des Mystères non résolus, près d’un an après la tragédie et alors que les habitants d’Ishinomaki commençaient tout juste à se remettre du traumatisme psychologique colossal qu’il leur avait causé, une série de témoignages sur Des rencontres avec des fantômes ont rempli les pages des journaux de la ville.

Ce n’étaient pas des événements isolés, mais semblaient également être liés à une idée précise: la plupart des apparitions présumées étaient liées aux victimes du tremblement de terre de la Grande Marche.

À maintes reprises, des témoins ont raconté qu’ils étaient des hommes et femmes décédées au cours de la tragédie. Les apparitions insistaient pour rentrer chez elles ou, en fait, elles ne savaient pas qu’elles étaient mortes, une nuance inquiétante dans laquelle plusieurs des histoires coïncidaient.

La chose la plus effrayante à propos des histoires de fantômes d’Ishinomaki est le fait que ces apparitions sont décrites comme des citadins à la recherche de leurs maisons ou de leurs lieux d’origine, disparus ou dévastés lors du tremblement de terre et du tsunami qui a suivi.

Le chapitre recueille plusieurs des témoignages les plus douloureux et ceux qui pour l’instant manquent d’explications: celle d’une mère qui a perdu son fils de trois ans, dont l’esprit semble enflammer un de ses jouets préférés tous les jours au dîner, celle d’une femme qui a ouvert la porte pour trouver une adolescente trempée demandant des vêtements secs et que plus tard, ses yeux ont disparu avant, et celui d’un moine bouddhiste qui a aidé un survivant qui a insisté sur le fait qu’elle était possédée par une multitude d’esprits qu’ils ne savaient pas morts.

Chacun des cas rapportés dans l’épisode a été publié par plusieurs publications locales et a attiré suffisamment d’attention pour être vérifié et analysé publiquement, sans même avoir d’explication sur ce qui s’est passé. Ou du moins un, qui satisfait les témoins.

L’un des événements les plus choquants est celui d’un homme qui affirme avoir vu sa mère dans un refuge pour personnes âgées de la région et qu’il était profondément soulagé de voir qu’il était vivant. Lorsqu’il a essayé de prendre une photo de la vieille femme pour l’envoyer au reste de la famille, le visage de la femme a changé sous ses yeux en celui d’un étranger. Plus tard, elle apprendrait que la photo avait été prise exactement au moment où le camion dans lequel sa mère voyageait avait été emporté par l’eau.

Le chapitre montre une dramatisation des événements mais aussi le témoignage original de ce qui s’est passé est inclus, ce qui rend l’expérience plus impressionnante.

Cependant, les histoires les plus horribles – et curieusement, aussi les plus douloureuses – sont celles des chauffeurs de taxi de la ville, dont les témoignages sont les plus nombreux et vont dans le même sens: chacun insiste pour avoir eu comme passager d’hommes et de femmes qui insistent pour être emmenés dans les zones dévastées par le séisme, seulement pour disparaître au milieu du voyage.

L’épisode comprend également les témoignages réels des chauffeurs, qui affirment avoir payé les voyages – enregistrés électroniquement au compteur – avec leur propre argent, en hommage à ceux qu’ils considèrent comme des esprits perdus retournant chez eux après la dévastation.

Traumatisme collectif

Bien sûr, le programme n’opte pas seulement pour la possibilité d’un événement paranormal, mais il explore l’exception qu’il peut s’agir d’un traumatisme collectif ou dans le pire des cas, d’une hallucination collective, le produit d’une situation de stress extrême qui réunit tous les habitants sous une même idée de la mort et de la possibilité de retour.

En fait, c’est la thèse du journaliste britannique Richard Lloyd Parry, que analysé le phénomène des «esprits du tsunami» dans le livre de 2017 Ghosts of the Tsunami, dans lequel il ajoute également que la réaction de la population survivante pourrait également être le reflet de la culture japonaise, de son interprétation de la mort et de ce qui se passe après.

Le point est touché dans le chapitre Mystères non résolus, dans lequel il est détaillé que pour la culture locale, le monde des vivants et des morts est séparé par une petite et belle porte, ce qui expliquerait la conviction des témoins qui ont été témoins. d’expériences surnaturelles. En outre, le programme reflète la croyance largement répandue dans le pays selon laquelle les protagonistes d’histoires similaires peuvent avoir une sensibilité suffisante pour voir les esprits avec une certaine fréquence.

Pour les Japonais, le transit entre le monde des vivants et ce qui se passe après doit être un processus ouvertement accepté par l’esprit du défunt. Sinon, cela pourrait devenir un yūrei, un type de fantômes du folklore de la religion shintoïste, qui sont censés être la prochaine dimension des âmes piégées au milieu des limbes en raison de leur mort tragique ou du fait qu’elles ne l’étaient pas. effectuer les cérémonies appropriées pour le transit spirituel.

Pour Parry, c’est un phénomène collectif qui tente de dialoguer avec le deuil et le deuil de toute une population. “Je n’avais pas réalisé à quel point le culte des ancêtres et le culte des morts sont réels et vivants”, a expliqué Parry dans une interview, “l’autre chose que j’ai apprise est quelque chose que j’aurais dû savoir de toute façon, mais quoi la douleur et le traumatisme sont souvent exprimés de manière très indirecte ».

La plupart des experts, y compris Parry, ne croient pas qu’il s’agit d’un événement surnaturel, mais plutôt une manifestation de la souffrance que les habitants de la région subissent encore après un tel traumatisme.

Pour vérifier l’ampleur du phénomène psychiatrique, l’Université de Tohoku Gakuin a organisé en 2016 des ateliers dans lesquels le phénomène a été débattu comme un symptôme de l’impact psychologique du Grand tremblement de terre sur la vie des victimes. À la réunion, l’écrivain Masashi Hijikata a participé – avec plus de 15 livres sur les fantômes à son actif – et qui a réfléchi sur les expériences d’apparence surnaturelle, comme un moyen de faire face à la peur et au traumatisme subsistant après une tragédie de telles proportions.

À la fin, il n’y a pas de conclusions claires sur ce qui pourrait se passer à Ishinomaki. Ce qui est évident, c’est qu’il s’agisse de fantômes ou non, c’est une manière émouvante et humaine de comprendre la tragédie. Une petite consolation à une tragédie qui est une partie indélébile de la mémoire collective du pays.

L’article Une vraie histoire de fantômes: les apparitions d’Ishinomaki a été publié dans Explica.co.