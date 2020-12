Toute une tigresse! Ana Cheri montre ses courbes dans un joli maillot de bain | Instagram

Le modèle d’origine américaine Ana Cheri Il est l’une des personnalités et star des réseaux sociaux qui a causé le plus de soupirs tout au long de sa carrière d’influenceur, ceci parce que chacune de ses publications est la plus séduisante, comme l’une des plus récentes où il apparaît comme une tigresse entière. avec un maillot de bain deux pièces.

Ana Cheri La femme de 34 ans s’est imposée comme une célébrité sur Instagram, non seulement pour son contenu où elle montre sa silhouette sculpturale tous les jours, mais aussi pour les différentes activités qu’elle effectue, y compris l’entraînement physique, des recettes exclusives qu’elle partage elle-même. , son temps en tant que femme d’affaires et en tant qu’épouse dévouée.

Peut-être que cette dernière nous avons très peu de connaissances car elle ne partage généralement pas beaucoup de photos qui ne sont pas d’elle ou de ses produits, cependant, dans les rares occasions où son mari Ben Moreland l’a fait, il semble être tout aussi amoureux qu’elle, ensemble ils ressemblent à le plus tendre.

Sans aucun doute, Instagram a été fait pour Ana Cheri qui sait très bien attirer l’attention de ses fans et les garder plus que intéressés par elle, ses produits et ses routines d’exercice.

Dans l’une de ses publications les plus récentes, en fait c’était il y a deux jours, deux photographies assez frappantes apparaissent car elle porte un minuscule maillot de bain deux pièces avec un motif animalier, ce n’est pas la première fois qu’elle utilise un maillot de bain de ce genre cependant il est toujours intéressant de la revoir en porter une car ce sont des poses différentes qui captivent l’élève de ses millions de fans.

Sur la première image elle apparaît de face, ce qui est frappant dans son maillot de bain, c’est qu’il est noué avec un fil fin qui reste lâche et attire l’attention, elle a aussi une sorte de châle beige qui correspond à son maillot de plage, comme pour le second Nous voyons l’image de dos, comme quelque chose de normal dans le modèle, son costume en bas se perd parmi ses charmes.

Salut! HMU à My OF consultez ma bio pour voir toutes mes vidéos et photos de l’année dernière. Beaucoup de contenu gratuit et il est gratuit de me suivre, c’est aussi le seul endroit où je réponds à mes messages directs et me connecte avec vous. Je vous verrai là-bas », a écrit Ana Cheri.

Ses fans ont immédiatement commencé à “l’aimer”, à ce jour, il a plus de deux cent mille coeurs rouges dans la publication, Ana Cheri Il compte également environ 1600 commentaires, dont ils n’hésitent pas à faire l’éloge de la jeune mannequin américaine qui ne fait que montrer ses charmes.

Comme déjà mentionné, ce n’est pas la première fois qu’il télécharge ce type d’images dans le style du maillot de bain en question, cependant c’est quelque chose que ses fans adorent voir, d’autant plus qu’ils ont la possibilité de voir l’intégralité de la séance photographique sur sa page De OnlyFans, comme vous le savez, est gratuit, vous n’avez donc pas à payer de frais pour profiter de son contenu, que le modèle vante constamment et vous invite à rejoindre sa page.

Ana Cheri est aussi une youtubeuse, le contenu qu’elle partage est un peu varié, elle se concentre beaucoup sur ses routines d’exercices, ses astuces beauté et dans très peu de vidéos elle partage des choses au jour le jour, en fait elle ne publie pas de vidéos en continu, la dernière qui a été mise en ligne sur sa chaîne il y a environ cinq mois, ses fans ont hâte de la revoir.

