iffing sur les natures mortes et la position de Dulwich Picture Gallery au milieu de beaux jardins, Unearthed est la première grande exposition consacrée à la photographie dans l’histoire de la galerie. Les espaces d’exposition de Dulwich sont petits mais se prêtent à des histoires courtes ou partielles: ici, un voyage à travers les plantes et la botanique en photographie.

(

La gloire du matin de Kazumasa Ogawa date d’environ 1894

/ Dulwich Picture Gallery)

Pour les pionniers de la photographie, l’avantage des natures mortes résidait dans le nom même du genre: avec de longues expositions essentielles dans ces premières années, les sujets immobiles permettaient des images plus nettes. La photo de William Henry Fox Talbot de 1840 de dahlias utilisant sa technique aux sels d’argent semble maintenant modeste, mais à l’époque aurait été révélatrice. En revanche, une autre forme photographique précoce, le cyanotype, un photogramme dans un délicieux bleu profond représenté ici dans les images d’algues d’Anna Atkins, semble aussi fraîche aujourd’hui que lorsqu’elle est apparue au milieu du 19e siècle. Atkins est une grande établie, mais Cecilia Glaister, sa contemporaine, n’a été découverte que récemment – elle a utilisé la technique de dessin photogénique de Fox Talbot pour créer des images merveilleusement graphiques de fougères à la mode dans les années 1850.

(

Les images d’Anna Atkins semblent aussi fraîches maintenant qu’elles doivent l’être au 19e siècle

/ Musée et jardins Horniman)

Un autre photographe qui est venu à la lumière à titre posthume est Charles Jones, un jardinier qui a créé un corps d’images de fleurs et de légumes – impeccablement composées, magnifiquement imprimées. Ici, les images de Jones ricochent sur des gros plans de plantes et de légumes par des grands photographes modernistes comme Edward Weston et Imogen Cunningham. Ils ont tous capturé le potentiel symbolique et la puissance corporelle des plantes – des conclusions similaires, malgré des intentions diverses – et conduisent inexorablement à l’érotisme des tulipes et des orchidées de Robert Mapplethorpe. Un autre maître non intentionnel était Karl Blossfeldt, dont les zooms aimants sur les mauvaises herbes mal aimées étaient destinés à l’étude plutôt qu’à l’art, révélant la beauté décorative de la nature banale.

Ce n’est que dans la dernière salle contemporaine que le spectacle devient, peut-être inévitablement, inégal: notamment l’image produite par les expériences de Nick Knight avec l’IA. Aussi fascinant que soit le processus de Knight, il est étrangement fade après l’histoire fascinante racontée avant d’y arriver.

(

Les grands coquelicots de Richard Learoyd apparaissent vers la fin du spectacle

/ Richard Learoyd)

Venez pour les photos, restez pour les peintures: Dulwich a eu un changement, et cela se sent nécessaire. Il y a de grands moments, notamment leurs Poussins – nouvellement sonores sur un bleu riche dans la galerie française – et La fille de Rembrandt à une fenêtre dotée d’une niche artificielle qui l’amène plus que jamais dans notre espace. Pendant ce temps, les peintures murales géométriques de Sintra Tantra, inspirées de l’abstraction moderniste, mais évoquant le Grand Tour qui a inspiré le bâtiment Sir John Soane de la galerie, ajoutent une fraîcheur au hall d’entrée auparavant fatigué de Dulwich.