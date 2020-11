Unique et coquin! Manelyk d’Aca Shore montre son maillot de bain | Instagram

Manelyk González Barrera, mannequin, femme d’affaires et célébrité des médias sociaux, mieux connue sous le nom de Crinière Il a laissé ses fans choqués avec l’une de ses publications qui, en dépit d’être assez simple, a sûrement causé plus que des soupirs, car il apparaît avec un maillot de bain aussi captivant que possible sur Instagram.

Des millions d’adeptes d’Acapulco Shore et maintenant aussi de Manelyk Ils remercient MTV d’avoir lancé l’édition Jersey Shore au Mexique, car les membres de la maison Aca Shore sont rapidement devenus de grandes célébrités, qu’au fil des années et des saisons suivantes certains d’entre eux comme dans Dans le cas de Mane, ils ont décidé de s’aventurer dans les entreprises et les réseaux sociaux.

Manelyk a saisi l’opportunité de sa popularité auprès des téléspectateurs de Rive d’Acapulco et elle en a profité, jusqu’à aujourd’hui la “Reine” d’Aca Shore est ainsi qu’elle se nomme, des membres de la première saison Crinière C’est l’une de celles qui ont été de manière constante au cours des sept saisons.

Profitant de sa notoriété dès le moment où Mane a créé son compte Instagram, elle a immédiatement commencé à avoir des followers, tout au long de ces années des anciens membres de la maison c’est elle qui compte le plus de fans sur Instagram.

À plusieurs reprises, nous avons vu qu’elle publie des photographies montrant ses courbes, que bien que certains disent qu’elle a fait quelques ajustements esthétiques et qu’elle ne le nie pas, beaucoup pensent que toute sa silhouette est en plastique, mais au cours de la première saison, Mane est apparue qu’elle avait déjà un chiffre enviable, mais avec le temps, il a réussi à le polir pour de bon.

Dans ses photographies, Mane apparaît vêtu d’un maillot de bain deux pièces, c’est assez intéressant à cause des couleurs qu’il a, le vert, le rouge, le bleu, le jaune et l’orange sont diverses combinaisons, il porte une veste nouée sur sa hanche et un chapeau qui couvre très peu le soleil.

C’est le 9 octobre qu’elle a décidé de chouchouter ses fans avec ces images, dans la première elle se tient debout avec la mer derrière elle, ses jambes galbées et sa taille étaient les protagonistes de cette photo.

Dans la deuxième image, elle semble sauter, ils ont capturé juste au moment où Mane souriait le plus coquin.

Belle femme nous vous attendons en Colombie “,” Comme c’est beau la fille “,” Il n’y a qu’une seule couronne qui n’est que pour vous “, ont écrit ses fans enthousiastes.

Dans certaines des capsules Acapulco Shore, nous avons pu en apprendre un peu plus sur chacun des membres, au fil des saisons, elle a révélé quelques secrets de sa vie avant de s’aventurer dans le monde du show business, Mane a admis que depuis qu’elle était petite, elle était très ennuyeuse et même odieux, mais c’était à cause du fait que dans leur maison, ils l’utilisaient de cette façon.

Mane a admis que lorsqu’il est entré dans l’émission de téléréalité, ce n’était pas ce qu’il pensait, en fait, il a mentionné que tout au long de sa vie tout ce qu’il avait retourné, tout ce qu’il ne voulait pas rapporter ou le type de personnes avec qui Elle ne voulait pas vivre ensemble, elle les avait à l’intérieur de la maison, pour elle c’était assez difficile d’avoir affaire à ses colocataires dès le premier moment où elle est entrée.

Au fil des semaines, tous les membres ont commencé à vivre ensemble de plus en plus pour devenir de grands amis, en particulier Manelyk et Karime Pindter qui à ce jour sont de grands amis, depuis le début même si presque à la fin de la première saison, ils sont devenus les meilleurs amis et à ce jour ils continuent à l’être.

