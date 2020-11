S

La société d’hébergement étudiante Unite a annoncé son intention d’investir environ 150 millions de livres sterling dans la création de nouvelles fouilles à Paddington.

Le promoteur immobilier FTSE 250 a montré qu’il avait confiance à long terme dans le nombre d’étudiants après Covid en acquérant un site de Travis Perkins où il souhaite construire un développement de 800 lits.

Sous réserve de l’approbation de la planification, il est prévu que le site soit prêt à accueillir les étudiants à partir de 2023.

Richard Smith, directeur général d’Unite Students, a déclaré: «Il s’agit d’une occasion rare d’acquérir un site de la zone 1 du centre de Londres dans un excellent emplacement, ce qui aidera à répondre aux besoins croissants en matière d’hébergement de nos partenaires universitaires basés à Londres.»

Il a ajouté: «Nous restons confiants dans les perspectives de croissance de Londres au cours de la prochaine décennie, reflétant la réputation mondiale de ses universités et des perspectives de croissance positives au Royaume-Uni et au nombre d’étudiants internationaux.»

Unite Students a ajouté qu’il avait loué 88% des lits dans son portefeuille pour l’année universitaire 2020/21.

Smith a également déclaré: “Nous savons d’après notre récente enquête auprès des étudiants que la majorité des étudiants sont déterminés à poursuivre leurs études et à retourner dans leur logement étudiant actuel au cours de la nouvelle année et nous sommes impatients de les accueillir de nouveau en janvier. Pour les étudiants qui le souhaitent pour rester pendant la période de Noël, nous serons pleinement opérationnels. Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité des étudiants et de notre personnel tout au long de cette période difficile. “

La société a déclaré que compte tenu de l’incertitude actuelle du marché, il est trop tôt pour s’engager à rétablir les dividendes. Il réexaminera cette décision au début de la nouvelle année.

En juin, la société a obtenu 300 millions de livres sterling auprès d’investisseurs et a annoncé qu’elle prévoyait d’utiliser le produit du placement d’actions pour acheter et développer de nouveaux sites, notamment à Londres et dans des villes régionales du Royaume-Uni.