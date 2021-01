T

Le Premier ministre a été exhorté à donner un «coup de main» à des millions de familles avant le vote des Communes sur l’extension des augmentations des prestations d’une valeur de 20 £ par semaine.

Les ministres devraient voter ce soir sur la question de savoir si le gouvernement prolongera les augmentations des prestations au-delà du 31 mars pour soutenir les familles confrontées à la pauvreté pendant la pandémie.

L’allocation standard du crédit universel, qui est réclamée par plus de 5,5 millions de ménages, a été augmentée de 20 £ par semaine en avril 2020 dans le cadre de la réponse économique précoce du chancelier Rishi Sunak à Covid.

Bien qu’il ait été mis en œuvre comme un complément temporaire pour aider ceux qui sont incapables de travailler ou qui éprouvent des difficultés en raison du verrouillage, les partis d’opposition et les organismes de bienfaisance affirment que le fait de ne pas prolonger le programme entraînera de réelles difficultés pour des centaines de milliers de personnes.

La Fondation Joseph Rowntree, une organisation indépendante de changement social, a suggéré qu’environ 16 millions de personnes seraient directement touchées, avec des millions de ménages confrontés à une perte de revenu équivalente à 1 040 £ par an.

Un seul crédit est versé directement sur les comptes bancaires des demandeurs pour couvrir les prestations auxquelles ils sont éligibles

Mais qu’est-ce que le crédit universel?

Le crédit universel est la réforme phare du gouvernement en matière de protection sociale pour les personnes en âge de travailler.

Il remplace six prestations et crédits d’impôt sous conditions de ressources et les unifie en un seul versement:

aide au revenu allocation de demandeur d’emploi liée au revenu allocation d’emploi et de soutien liée au revenu allocation de logement crédit d’impôt pour enfants crédit d’impôt travail (

Comment fonctionne le crédit universel?

Un seul crédit est versé directement sur les comptes bancaires des demandeurs pour couvrir les prestations auxquelles ils sont éligibles.

Les demandeurs doivent ensuite payer des frais tels que le loyer sur leur paiement au crédit universel. Les paiements diminuent progressivement à mesure que les prestataires gagnent plus.

Dans l’ancien système de prestations multiples, dès que le prestataire commençait à travailler plus de 16 heures par semaine, il perdait toutes ses prestations – ce qui signifie que dans certaines circonstances, il était plus avantageux de ne pas travailler.

Quels sont les avantages du crédit universel?

Vous pourrez peut-être demander une réduction de la taxe d’habitation lorsque vous bénéficiez d’un crédit universel et obtenir de l’aide pour les frais de garde d’enfants.

Il existe également un soutien pour payer le loyer, qui fonctionne de différentes manières à travers le Royaume-Uni. Avec le temps, il peut également y avoir une aide au paiement de l’hypothèque, bien qu’il y ait des critères stricts.

Certains demandeurs attendent de cinq à six semaines leur premier paiement, qui est lié à des arriérés de loyer et à d'autres dettes

Quels sont certains des problèmes liés à la réforme?

Tout le monde n’obtient pas le même montant, par exemple ceux qui ont 16 000 £ ou plus d’économies ne seront pas éligibles du tout.

D’autres trouveront que ce qu’ils reçoivent dépend de leur situation, y compris des revenus de votre famille, ainsi que des frais de logement et de garde d’enfants.

La réforme a également connu un certain nombre de difficultés, certains demandeurs ayant attendu cinq à six semaines pour leur premier paiement, qui était lié aux arriérés de loyer et à d’autres dettes.

Quel sera l’impact de la réduction de 20 £ par semaine?

Selon une étude de Bright Blue, un groupe de réflexion libéral conservateur, un plan visant à réduire maintenant le régime aura le plus grand impact dans les villes les plus pauvres d’Angleterre.

Les demandes de crédit dans les 10% des zones les plus défavorisées ont augmenté de 8,5 points de pourcentage de février à octobre de l’année dernière, contre seulement 4,8% pour les 10% les plus riches.

L’étude a montré que les arrondissements de Londres ont connu une augmentation moyenne de 8,3 points de pourcentage de ceux en âge de travailler qui ont demandé un crédit universel au cours des huit premiers mois de la pandémie.

Alors que les autorités locales en dehors de Londres qui avaient connu les plus fortes augmentations comprenaient les villes côtières et les communautés post-industrielles telles que Blackpool, Middlesbrough et Hull.