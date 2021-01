Urgence Dr Dre hospitalisé pour un anévrisme cérébral | AP

Le célèbre rappeur américain Dr. Dre Il est hospitalisé et avec un bilan stable en raison de complications cérébrales que je vous présente aujourd’hui, mardi, cette nouvelle est rapidement devenue une tendance, car elle inquiète ses millions de fans.

Dans les dernières heures une alerte a été présentée dans le monde de la musique, ceci après ce mardi, il a été annoncé que le célèbre rappeur, Dr.Dre, était hospitalisé urgence lundi soir pour un anévrisme cérébral.

Le musicien californien de 55 ans se reposait chez lui lorsque l’inconfort est arrivé et a été immédiatement transféré à l’hôpital central de Los Angeles, où il reste sous soins médicaux.

Il est à noter que les médias américains le rapportent comme stable, cependant, il continuera à être hospitalisé pour certains tests afin de découvrir ce qui a causé le anévrisme et être en mesure de déterminer la gravité de la situation.

Il faut se rappeler qu’André Romelle (du vrai nom du chanteur), est actuellement en plein procès de divorce avec sa femme, Nicole, qui peut l’avoir avec pression et stress.

Ne craignez rien. Nous sommes restés 5 jours en 2021 et le Dr Dre est à l’hôpital après un anévrisme. – яιсн (@rich_donut) 6 janvier 2021

En fait, ces derniers jours, il a été annoncé que la femme lui avait demandé des millions de dollars, alors qu’il faisait appel à un accord prénuptial en cours de validation par les autorités.

Un anévrisme cérébral se forme dans les parois d’une artère cérébrale en raison d’une faiblesse des vaisseaux sanguins.

Au fil du temps, la zone faible de l’artère devient plus mince et fait saillie en raison du flux sanguin et d’un choc contre la paroi des vaisseaux.

Malheureusement, la plupart des anévrismes cérébraux Ils se forment sans aucun symptôme, ce qui fait que cela n’est pas perceptible.

Et au fur et à mesure que le temps passe et que l’artère bombée devient plus mince, l’anévrisme peut se rompre, provoquant des saignements dans le cerveau.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Les symptômes d’un anévrisme rompu comprennent souvent une apparition soudaine de maux de tête sévères – la plupart des patients le décrivent comme le pire mal de tête qu’ils aient jamais ressenti dans leur vie.

André romelle jeune Inspiré par la chanson de Grandmaster Flash “Les aventures de Grandmaster Flash sur les roues d’acier”, Young fréquentait souvent un club appelé The Eve After Dark pour voir des DJ et des rappeurs se produire en direct.

Il devint plus tard le DJ du club, commençant sous le nom de “Dr. J”, basé sur le surnom de Julius Erving, son joueur de basket préféré.

C’est ainsi qu’au club, il rencontra le rappeur en herbe Antoine Carraby, qui deviendra plus tard membre de NWA en tant que DJ Yella.

Peu de temps après, il a adopté le surnom Dr. Dre, un mélange d’anciens pseudonymes Dr. J et de son prénom, se référant à lui-même comme “El Maestro De La Mezclologia”.

Dre a déclaré que son principal instrument en studio est l’Akai MPC3000, une boîte à rythmes et un échantillonneur, et qu’il utilise souvent plusieurs de ses coproducteurs pour produire un seul enregistrement.

En fait, il a cité le musicien George Clinton, Isaac Hayes et Curtis Mayfield comme sa principale influence musicale.

Et contrairement à la plupart des producteurs de rap actuels, qui essaient d’éviter autant que possible les samples, il préfère que des musiciens en studio jouent avec les chansons qu’il souhaite utiliser, car cela lui permet plus de flexibilité pour changer de partie en studio. rythme et tempo.

Il est à noter que les autres équipements qu’il utilise sont le E-mu SP-1200 et d’autres claviers de fabricants tels que Yamaha, Korg, Rhodes, Moog et Roland.

Quelque chose de très curieux, c’est qu’il est reconnu que la plupart du rap de Dr. Dre il est écrit pour lui par d’autres écrivains, bien qu’il conserve le contrôle ultime sur les paroles et la musique de ses chansons.

Cela peut vous intéresser: des intentions de revenir avec Kylie Jenner? Travis Scott se donne