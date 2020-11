La voix a eu une autre série de batailles au sein des différentes équipes mardi soir. Mais, le plus gros moment de l’épisode est venu vers la fin, car l’hôte Carson Daly a annoncé que l’ancien entraîneur Usher reviendrait en tant que Mega Mentor pour la saison 19. Usher a précédemment été entraîneur sur les saisons 4 et 6 de The Voice. Son équipe a remporté la saison 6, car l’un des chanteurs, Josh Kaufman, a retiré la victoire.

À la fin de l’épisode, Daly a dit aux entraîneurs – Kelly Clarkson, John Legend, Gwen Stefani et Blake Shelton – qu’il y aurait en effet un Mega Mentor sur la saison 19. Il a ensuite révélé que le Mega Mentor ne serait autre que Usher , ancien coach vocal et champion. Les entraîneurs ont tous eu des réactions très différentes à la nouvelle. Clarkson a dit, via une voix off comme un clip diffusé qui présentait les mouvements de danse du chanteur “Scream”, “Attendez, Usher est un très bon interprète. Et si mon équipe l’aime mieux que moi? Parce qu’il a ces mouvements de danse doux.” Stefani a alors dit, également via la voix off, “Woah, Usher a tellement de butin. Je me demande ce qu’il va porter. Je améliore mon style de jeu.”

Roulement de tambour s’il vous plaît! 🥁 Il est temps de rencontrer votre #VoiceKnockouts Mega Mentor … @Usher! 🤩 pic.twitter.com/WALGaqv5Ji – La voix (@NBCTheVoice) 10 novembre 2020

“Très bien! Mon ami Usher,” dit Legend lors de son propre montage de voix off. “Attends une minute, et s’il est plus charmant que moi? C’est impossible! Ou est-ce?” Mais quand il s’agissait de Shelton, il avait un sujet très différent en tête. On pouvait l’entendre dire, à côté d’un dessin d’une licorne de dessin animé, “Comment se fait-il qu’on les appelle des licornes et non des unihorns?” The Voice n’est pas étranger au fait qu’un artiste joue le rôle de Mega Mentor dans la série. Pour la saison 18, le Mega Mentor était le légendaire James Taylor. Au cours de la compétition, Taylor a commenté toutes les équipes pendant que les entraîneurs préparaient les concurrents pour leurs diverses performances.

Bien que l’émission n’ait pas partagé trop de détails sur le rôle d’Usher en tant que Mega Mentor cette saison, les fans peuvent probablement s’attendre à ce qu’il soit dans une position similaire à Taylor alors qu’il juge les candidats de cette saison. Usher a été entraîneur lors des deux saisons précédentes de The Voice et a même remporté une victoire dans le processus. Mais la dernière fois que les téléspectateurs l’ont vu à l’émission, c’était lors de la saison 17, lorsqu’il a servi de mentor à l’équipe de Legend.