La légende latine Rita Moreno, star du documentaire Rita Moreno: Juste une fille qui a décidé d’y aller, dirigera la délégation latino au Festival du film de Sundance (États-Unis), où il y aura également des représentations d’Espagne, du Mexique, d’Argentine et du Brésil .

Rita Moreno: Just a Girl Who Decision to Go For It, réalisé par Mariem Pérez Riera, apparaît dans la section documentaires américains de Sundance 2021, qui se tiendra du 28 janvier au 3 février et qui, en raison de la pandémie, aura projections sur Internet et dans les cinémas à travers le pays au-delà de son siège social habituel à Park City (Utah, USA).

Le titre sur Rita Moreno sera vu dans cette section avec les documentaires Users, par la Mexicaine Natalia Almada; et avec Rebel Hearts, du Brésilien Pedro Kos.

Dans la catégorie des films dramatiques américains se trouve John and the Hole, un film du réalisateur espagnol Pascual Sisto.

En outre, la coproduction hispano-américaine El Plane, avec l’Argentine Amalia Ulman en tant que réalisatrice et l’espagnol Nacho Vigalondo dans le casting, concourra dans la section des drames internationaux.

L’Argentine fera un doublé dans cette catégorie grâce à The Dog Who wouldn’t Be Quiet de la cinéaste Ana Katz.

Source: Cependant