Le troisième vaccin Covid-19 a été autorisé au Royaume-Uni, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a accepté la recommandation de la Commission des médicaments à usage humain et autorisé le vaccin Moderna.

Le Royaume-Uni a commandé dix millions de doses supplémentaires du vaccin, ce qui porte son total à 17 millions.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «C’est une autre excellente nouvelle et une autre arme dans notre arsenal pour apprivoiser cette terrible maladie.

«Nous avons déjà vacciné près de 1,5 million de personnes à travers le Royaume-Uni et le vaccin de Moderna nous permettra d’accélérer encore plus notre programme de vaccination une fois que les doses seront disponibles à partir du printemps.

«Alors que nous immunisons les personnes les plus à risque contre Covid, j’exhorte tout le monde à continuer de suivre les règles pour limiter les cas afin de protéger nos proches.»

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint d’Angleterre, a ajouté: «Le vaccin très efficace Moderna est un autre succès impressionnant pour la science et témoigne du travail acharné des chercheurs et des volontaires désintéressés des essais cliniques.

«Ce vaccin sauvera des vies une fois que les doses seront disponibles, mais il est essentiel que nous continuions tous à suivre les règles pour nous protéger les uns les autres jusqu’à ce que suffisamment de personnes soient protégées.»

Le vaccin Moderna serait efficace à 94% pour prévenir les maladies, y compris chez les personnes âgées.

La MHRA a donné son approbation après des «essais cliniques rigoureux» impliquant des dizaines de milliers de personnes et une «analyse approfondie» de l’innocuité, de la qualité et de l’efficacité du vaccin, a déclaré le gouvernement.

Les fournitures ne devraient pas arriver avant le printemps et ne feront donc pas partie de l’énorme opération visant à augmenter les vaccinations à au moins deux millions par semaine dans les semaines à venir.

Les ministres se sont engagés à ce que plus de 1 000 sites de vaccination soient opérationnels d’ici la fin de la semaine.

Cependant, certains médecins généralistes ont signalé des problèmes pour se procurer des vaccins et ont été contraints de reporter les rendez-vous de vaccination.

Boris Johnson s’est fixé l’objectif de plus de 13 millions de tirs d’ici la mi-février, pour les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, les résidents des maisons de soins, ainsi que d’autres personnes vulnérables à Covid.

Le gouvernement a commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca et 40 millions de jabs Pfizer / BioNTech, ce dernier étant plus difficile à utiliser car il doit être conservé à moins 70 degrés C.