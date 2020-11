Le gouvernement britannique a acheté les droits de 40 millions de doses du vaccin en juillet alors qu’il développait un portefeuille de candidats prometteurs contre le covid.

Pfizer, qui fabriquera le médicament aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique, affirme que son partenaire allemand BioNtech produira jusqu’à 50 millions de doses cette année et 1,3 milliard l’année prochaine.

Jusqu’à 10 millions de doses pourraient être mises à la disposition du Royaume-Uni d’ici la fin de l’année s’il passe les derniers contrôles de sécurité, a déclaré le gouvernement britannique cet après-midi.

Cependant, il existe des protocoles britanniques qui garantissent que les plus vulnérables, tels que les résidents et le personnel des maisons de soins, se font vacciner en premier, les agents de santé de première ligne étant les suivants.

Les adultes en âge de travailler en bonne santé seront les derniers à recevoir un vaccin conformément aux directives provisoires du Royaume-Uni – ce qui pourrait signifier l’été prochain au plus tôt.

On craint également que le sentiment anti-vaxxer ne fasse obstacle à une adoption généralisée – avec une couverture pouvant atteindre 80% probablement nécessaire pour mettre fin à la pandémie.

Le mois dernier, le groupe DEVLE de la Royal Society a mis en garde contre un certain nombre de défis potentiels avec la première phase de nouveaux vaccins.

Ces préoccupations comprenaient la crainte qu’elles ne fonctionnent pas aussi bien dans tous les groupes d’âge, qu’elles procurent une immunité de courte durée et qu’elles soient difficiles à fabriquer et à distribuer à grande échelle.

Les experts ont remarqué que l’annonce d’aujourd’hui de Pfizer n’indiquait pas l’efficacité de son vaccin chez les personnes âgées, qui courent un risque beaucoup plus élevé de maladie grave et de décès par covid.

Il n’a pas non plus abordé les rapports selon lesquels le vaccin doit être conservé entre -70 ° C et -80 ° C avant d’être administré.

Les essais de Pfizer ont impliqué environ 44 000 volontaires en Argentine, au Brésil, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Turquie et aux États-Unis, mais les essais ne sont pas encore terminés.

Deux doses par personne sont nécessaires – et ses résultats rapportés aujourd’hui, tout en évitant apparemment le covid chez «plus de 90 pour cent» des volontaires de l’essai, n’ont montré qu’il était bénéfique que sept jours après la réception de la deuxième dose.

Cela signifie que la distanciation sociale sera nécessaire au Royaume-Uni pendant de nombreux mois, car il faudra du temps pour qu’une proportion suffisante de la population soit vaccinée pour qu’elle ait un impact sur la propagation du virus.

Cela suppose également que le vaccin est capable de prévenir la transmission du virus en plus de protéger les individus contre la maladie.

Le Dr Stephen Griffin, de l’université de Leeds, a averti que l’annonce d’aujourd’hui ne doit pas «semer la complaisance».

Il a déclaré: «Il faudra probablement plusieurs mois après une éventuelle approbation réglementaire d’urgence jusqu’à ce que la fabrication et le déploiement du vaccin atteignent suffisamment de notre population pour avoir un impact.

«Nous devons nous rappeler que des dizaines de milliers de personnes sont infectées chaque jour par ce virus au Royaume-Uni, ce qui met une pression énorme sur nos systèmes de santé et provoque des centaines de décès chaque jour.»

Le professeur Peter Horby, qui dirige les essais de vaccins rivaux d’Oxford, a déclaré aujourd’hui que l’annonce de Pfizer «m’a fait sourire d’une oreille à l’autre» et a déclaré que cela ressemblait à un «moment décisif».

Les résultats de l’étape 3 de l’essai d’Oxford sont attendus «dans les mois à venir» si les taux de transmission du virus restent élevés, a déclaré son collègue le professeur Andrew Pollard.

Le professeur Pollard a ajouté que plusieurs vaccins potentiels devaient fonctionner «pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’humanité».

Il a déclaré que l’annonce de Pfizer avait pour signification qu’elle montrait qu’il était possible de créer un vaccin, ce qui jusqu’à aujourd’hui n’était pas certain.

Le vaccin Pfizer est un vaccin à ARNm – du même type que les chercheurs de l’Imperial College London testent – mais différent du vaccin adénovirus d’Oxford, qui utilise une version affaiblie du virus qui cause le rhume chez les chimpanzés.

Aujourd’hui, le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a déclaré que les résultats de Pfizer étaient «très prometteurs», mais a déclaré que le vaccin ne serait pas déployé tant que les données de sécurité n’auraient pas été vérifiées.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les résultats de Pfizer / BioNtech sont très prometteurs et nous avons acheté 40 millions de doses de leur vaccin.

«Bien que nous soyons optimistes quant à une percée, nous devons nous rappeler qu’il n’y a aucune garantie.

«Nous saurons si le vaccin répond à des normes rigoureuses de sécurité et d’efficacité une fois que leurs données de sécurité auront été publiées, et ce n’est qu’alors que le régulateur des médicaments pourra déterminer s’il peut être mis à la disposition du public.

«Une fois approuvé, le NHS est prêt à commencer un programme de vaccination pour les personnes les plus à risque, comme le recommande actuellement le JCVI indépendant [Joint Committee on Vaccination and Immunisation], avant d’être déployé plus largement. »

Le Royaume-Uni a obtenu un accès rapide à plus de 350 millions de doses de vaccin. Les autres dans le portefeuille du gouvernement sont réalisés par Novavax (actuellement en essais cliniques de phase 2), Janssen (phase 2), GSK / Sanofi Pasteur (phase 1) et Valneva (essais précliniques).

Le Dr Jeremy Farrar, directeur de Wellcome, a déclaré que le vaccin «pourrait être plus efficace que nous ne l’aurions jamais espéré», mais a déclaré qu’il y avait des défis à relever.

Il a déclaré: «Si de grandes parties du monde restent fermées parce que les pays riches accumulent leurs approvisionnements, nous continuerons tous à souffrir.

«Tout vaccin Covid-19 sera confronté à la mise à l’échelle et au déploiement de fabrication de vaccins les plus importants et les plus rapides de l’histoire. Nous ne devons pas sous-estimer le défi logistique phénoménal qui nous attend. »

Le Dr Alexander Edwards, de l’Université de Reading, a déclaré: «La prochaine étape… restera une entreprise monumentale.»

Le professeur Gary McLean, de la London Metropolitan University, a déclaré: «Le vaccin est encore loin et ne remplacera pas immédiatement les mesures de contrôle établies actuellement en place … Cela prendra du temps et des efforts donc sera probablement bien en 2021 avant de voir le général disponibilité.”