acciner la population contre le coronavirus coûtera aux contribuables jusqu’à 12 milliards de livres sterling, a estimé le chien de garde des dépenses publiques.

Le National Audit Office (NAO) a déclaré que le gouvernement dépenserait jusqu’à 11,7 milliards de livres sterling pour acheter et fabriquer des jabs Covid-19 pour le Royaume-Uni, les déployer en Angleterre et aider les efforts mondiaux pour trouver un vaccin.

Mais ce chiffre ne couvre pas les coûts d’éventuels futurs programmes de vaccination pluriannuels.

Le NAO a également déclaré que les coûts pour le contribuable étaient incertains et dépendaient de la façon dont les vaccins se développent grâce aux essais cliniques et de ce qui est nécessaire pour les fabriquer et les administrer.

Et il a averti que le contribuable pourrait encourir des coûts supplémentaires car les contrats de vaccins contiennent chacun une forme de protection indemnitaire pour les sociétés pharmaceutiques en cas de poursuites judiciaires découlant des effets indésirables des vaccins.

Aucun plafond n’a été appliqué au montant que le gouvernement pourrait avoir à payer en cas de succès de la réclamation contre les entreprises dans quatre des cinq contrats convenus jusqu’à présent, a déclaré le NAO.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca, ainsi que 40 millions de Pfizer, 7 millions de Moderna, 60 millions de Valneva SE et 60 millions de vaccins Novavax Inc.

Le vaccin Pfzier est déjà en cours de déploiement par le NHS après avoir été approuvé par le régulateur.

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré: «Le développement et la sécurisation d’un vaccin efficace sont essentiels pour réduire l’impact du Covid-19 sur la société et sauver des vies.

«Le gouvernement a travaillé rapidement et efficacement pour sécuriser l’accès aux vaccins potentiels, en utilisant les informations disponibles pour prendre des décisions importantes dans un environnement intrinsèquement incertain.

«Avec un vaccin maintenant approuvé pour l’utilisation et son déploiement commencé, des défis importants demeurent. Une livraison efficace à la population britannique présente des défis logistiques complexes et nécessite une excellente communication avec le public.

La députée travailliste Meg Hillier, qui préside le Comité des comptes publics des Communes, a déclaré que le gouvernement avait raison d’avoir soutenu un “certain nombre de chevaux”, mais que les modalités de reddition de comptes étaient “très inhabituelles”.

Elle a déclaré: «Les scientifiques et le régulateur ont fait un travail phénoménal, réalisant une percée qui prendrait normalement au moins une décennie en moins d’un an.

“Il était clairement juste de soutenir un certain nombre de chevaux – personne ne pouvait savoir quels vaccins fonctionneraient, ou quand ils pourraient être approuvés. Mais les dispositions de responsabilité étaient très inhabituelles – même si d’énormes sommes d’argent sont impliquées.

«Les organisations qui savent mener des campagnes de vaccination de masse n’avaient pas toujours une place à la table lorsque les décisions étaient prises.

«Les défis logistiques de la vaccination de dizaines de millions de personnes – en plus des autres pressions exercées sur le NHS – ne peuvent pas être sous-estimés. Nous n’avons pas encore dépassé la ligne d’arrivée et le programme de vaccination ne doit pas tomber au dernier obstacle. “

Un porte-parole du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) a déclaré: “Comme le rapport le note à juste titre, nous avons travaillé à un rythme et à une échelle jamais réalisés auparavant pour garantir que le public britannique reçoive un vaccin répondant à des normes de sécurité strictes. Aussi vite que possible.

«Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à se procurer et à autoriser le vaccin Pfizer / BioNTech, et à lancer un programme de vaccination la semaine dernière. Grâce au travail de notre groupe de travail sur les vaccins, le Royaume-Uni est désormais dans une position exceptionnellement forte avec une diversité portefeuille de 357 millions de doses de certains des vaccins candidats les plus prometteurs au monde.

«Pour nous assurer que notre pays est dans la meilleure position pour rendre tout vaccin Covid-19 disponible aussi rapidement que possible et pour répondre aux futures pandémies, nous avons travaillé pour construire une base de fabrication de vaccins nationale entière à partir de zéro en investissant dans l’état du installations artistiques à travers le pays. ”