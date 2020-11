P

Le géant de l’harmaceutical Pfizer a publié une analyse intermédiaire qui suggère que son vaccin est efficace à plus de 90% dans la prévention de Covid-19.

Pfizer et BioNTech, qui ont développé le jab, l’ont décrit comme «un grand jour pour la science et l’humanité».

Voici tout ce que nous savons sur le vaccin révolutionnaire portentiellement:

Quelle est l’importance des résultats?

Ce sont des résultats provisoires et les études se poursuivront, mais l’analyse montre que le vaccin Pfizer peut empêcher plus de 90% des personnes de contracter Covid-19.

Le vaccin a été testé sur 43 500 personnes dans six pays et aucun problème de sécurité n’a été soulevé.

Pfizer prévoit de demander à l’organisme de réglementation américain, la Food and Drug Administration (FDA), une autorisation d’urgence pour l’utilisation du vaccin d’ici la fin du mois.

L’analyse a été réalisée après que 94 cas confirmés de Covid-19 ont été trouvés parmi les participants au procès.

Coronavirus infectant une cellule – En images

Coronavirus infectant une cellule

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (rouge) fortement infectée par les particules du virus SRAS-COV-2 (jaune)

EPA

Le virus SARS-COV-2 commence le processus d’infection du cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Les particules du virus SARS-COV-2 après infection et réplication virale à l’intérieur de la cellule (cercle blanc dans le coin gauche)

EPA

Une série de taches sombres, qui sont des particules virales du virus SARS-COV-2, essayant d’infecter le cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Une flèche pointant vers une nouvelle particule de coronavirus attachée aux membranes cellulaires, affichant son pic de glycoprotéine typique “ corona ” sur la surface virale (publiée le 02 avril 2020), vue sur une image au microscope électronique, le premier portrait en noir et blanc du SRAS-CoV2 virus, qui cause la maladie COVID-19

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (violette) fortement infectée par des particules du virus SARS-COV-2 (jaune)

EPA

Quels sont les avantages de ce type de vaccin?

Aucun virus réel n’est nécessaire pour créer un vaccin à ARNm. Cela signifie que la vitesse à laquelle le vaccin peut être produit est considérablement accélérée.

En conséquence, les vaccins à ARNm ont été salués comme offrant potentiellement une solution rapide aux nouvelles flambées de maladies infectieuses.

Ils peuvent également être modifiés assez rapidement si, par exemple, un virus développe des mutations et commence à changer.

Les vaccins à ARNm sont également moins chers à produire que les vaccins traditionnels. Mais les deux joueront un rôle important dans la lutte contre Covid-19.

Est-ce sûr?

Tous les vaccins sont soumis à des tests rigoureux et sont supervisés par des régulateurs expérimentés.

Certains pensent que les vaccins à ARNm sont plus sûrs pour le patient car ils ne dépendent d’aucun élément du virus injecté dans le corps.

Les vaccins à ARNm ont été essayés et testés en laboratoire et sur les animaux, mais le vaccin contre le coronavirus sera le premier à être autorisé à être utilisé chez l’homme.

Les essais humains de vaccins à ARNm – impliquant des dizaines de milliers de personnes – se poursuivent depuis début 2020 pour montrer s’ils sont sûrs et efficaces.

Pfizer continuera de collecter des données sur l’innocuité et les résultats à long terme auprès des participants pendant deux ans.

Forte chance de succès du vaccin

Avons-nous suffisamment de doses pour vacciner la population britannique?

Le Royaume-Uni a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech – le premier accord que les entreprises ont signé avec un gouvernement.

On pense que les gens auront besoin de deux doses, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de vaccins pour l’ensemble de la population britannique.

Cependant, il est probable que d’autres vaccins annoncent sous peu les résultats de leurs essais cliniques.

Qui sera vacciné en premier?

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a examiné les données sur les personnes qui souffrent les pires conséquences du coronavirus et celles qui présentent le plus grand risque de décès.

Ses directives provisoires indiquent que l’ordre de priorité devrait être:

Personnes âgées dans un foyer de soins et travailleurs de soins Tous les personnes âgées de 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux, même s’ils peuvent monter dans la liste Toute personne de 75 ans et plus Personnes âgées de 70 ans et plus Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus Adultes à risque élevé de moins de 65 ans moins de 65 ansTous les 60 ans et plusTous les 55 ans et plusTous ceux âgés de 50 ans et plusLe reste de la population, la priorité reste à déterminer.

Reportage supplémentaire de PA Media.