Val Chmerkovskiy se moque de la maladroite erreur d’élimination de Tyra Banks lorsque l’hôte de Dancing With the Stars a annoncé les mauvais couples qui se trouvaient dans les deux derniers lors de la soirée Top 13 de lundi. Le danseur professionnel, associé à l’entraîneur de Cheer Monica Aldama pour la saison 29, a plaisanté en disant qu’il avait été “Steve Harvey’d” après que lui et Aldama aient été déclarés en sécurité avant que Banks ne révèle qu’il y avait eu “une erreur dans notre salle de contrôle” et que l’équipe était en fait en danger de rentrer chez lui.

Ce fut un moment chaotique, mais Banks a pu rapidement mettre les bonnes équipes sur scène après avoir appris que ses cartes de repères étaient fausses, s’excusant à l’époque et ajoutant: “C’est la télévision en direct, non? C’est la folie de la télévision en direct!” En fin de compte, ce sont Anne Heche et Keo Motsepe qui ont été éliminés, mais Chmerkovskiy n’a pas pu s’empêcher de voir la similitude avec le moment où Steve Harvey a annoncé le mauvais gagnant du concours de Miss Univers en 2015.

Je viens d’avoir Steve Harvey’d #dwts – Valentin (@iamValC) 6 octobre 2020

Il s’est ouvert à Entertainment Tonight après l’épisode de lundi, en disant à propos de sa réaction en direct du moment: “Je pense juste à 2020, vous savez? C’était fou, c’était choquant. Pour être honnête, nous ne savons toujours pas. Nous juste est sorti de la scène donc je n’ai pas de réponse pour vous. Comme l’a dit Tyra, c’est la télévision en direct. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, mais je suis heureux que nous en rions maintenant. “

Le pro a dit qu’il était très difficile d’être dans la situation car maintenant on a l’impression que lui et Aldama ont renvoyé Heche et Motsepe chez eux. “Nous sommes tellement fans d’Anne et je n’ai même pas pu, comme, être contrarié par le fait qu’Anne parte parce que c’était tellement fou [moment]», a-t-il poursuivi.« Mais nous aimons Anne et c’est le seul point négatif de cette situation. De toute évidence, le positif est que nous pouvons concourir pendant une autre semaine et nous sommes très excités à ce sujet. “

Le producteur exécutif Andrew Llinares a défendu Banks à Entertainment Tonight, expliquant cette erreur: «Je pense que nous avons été un peu choqués et stupéfaits par ce qui se passait, mais c’est la télévision en direct et vous devez faire face à des situations comme celle-ci tout le temps. . Il y avait un problème technique car les votes arrivaient hier soir. Ce qui s’est passé, c’est que Tyra avait en fait les mauvais noms sur sa carte. “