Les fans sont navrés par la nouvelle dévastatrice de la mort d’Eddie Van Halen. Après une bataille de dix ans contre le cancer de la gorge, Van Halen est décédé mardi matin. Quelques jours à peine avant son décès, son ex-femme Valerie Bertinelli s’est rendue sur Twitter pour partager une citation qui aurait pu être liée à la mort, car il a été rapporté qu’il s’était rapidement dégradé au cours des 72 dernières heures après que les médecins ont découvert que son cancer s’était rendu chez lui. cerveau.

“Personne n’a jamais mesuré, pas même les poètes, à quel point le cœur peut contenir”, a déclaré Bertinelli sur Twitter. Plusieurs ont commenté le message envoyant leurs condoléances suite à la nouvelle. “Mes sincères condoléances, Valérie. Je sais qu’Eddie occupera toujours une place spéciale dans votre cœur. J’espère que l’amour que vous recevrez contribuera au processus de guérison et de deuil. Paix à vous tous”, a écrit une personne. Quelqu’un d’autre a posté: “Je suis désolé d’apprendre le décès d’Eddie. Il était incroyablement talentueux, beau et une légende du rock. Sans parler d’un père incroyable. En pensant à vous, Wolfgang et sa famille.”

💖 pic.twitter.com/Q25RFN9uiJ – Valerie Bertinelli (@Wolfiesmom) 5 octobre 2020

Van Halen est décédé à l’hôpital St. Johns de Santa Monica, en Californie, et il a été rapporté que sa femme Janie, son fils Wolfgang et son frère Alex étaient à ses côtés. Son fils s’est rendu sur Twitter pour partager un message déchirant, admettant qu’il ne se remettrait peut-être jamais de cette perte. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ça, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et difficile bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je puisse jamais demander. J’ai partagé avec lui sur et en dehors de la scène était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

La légende du rocker a fait des allers-retours dans les hôpitaux au cours des 10 dernières années, s’occupant du traitement, voyageant même des États-Unis à l’Allemagne, en gardant le silence du public. Bien que Van Halen fût un gros fumeur, il pense avoir contracté le cancer d’un médiator en métal qu’il a utilisé il y a plus de 20 ans. Il avait l’habitude de bercer le médiator en métal dans sa bouche et pense que c’est ainsi qu’il l’a obtenu. Peu de temps après son diagnostic, les médecins ont été forcés de lui retirer 1/3 de sa langue. Au fil des années, les professionnels de la santé devaient parfois gratter des cellules cancéreuses de sa gorge qui y avaient migré.