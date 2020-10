Valerie Bertinelli a publié un hommage émouvant à son ex-mari, Eddie Van Halen, alors que la nouvelle de sa mort se répandait mardi. Van Halen est décédé dans un hôpital après une longue bataille contre le cancer de la gorge, selon sa famille. Bertinelli a précisé qu’elle compte toujours parmi eux.

Dans son hommage, l’actrice One Day at a Time a partagé une photo en noir et blanc avec le musicien et leur fils ensemble, Wolfgang Van Halen. Parallèlement à cette image, elle a remercié Van Halen pour avoir changé sa vie et avoir parent Wolfgang avec elle. Elle a également noté sa maladie, disant qu’il a gardé son «esprit magnifique» pendant le traitement. Bertinelli a également révélé qu’elle et Wolfgang étaient avec lui pendant ses «derniers moments».

Bertinelli a également partagé un message de son fils, qui a écrit: “Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et difficile bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop.”

Sur Twitter, Bertinelli a commenté le même message avec une série d’émojis cœur brisé. L’actrice a épousé Van Halen en avril 1981, après l’avoir rencontré pour la première fois à l’un de ses concerts. Ils ont eu Wolfgang en mars 1991 et ont passé une autre décennie et demie ensemble avant de se séparer. Leur divorce a été finalisé en décembre 2007.

Bertinelli a révélé plus tard dans son autobiographie que la principale raison de sa séparation d’avec Van Halen était sa dépendance à la toxicomanie. Elle a écrit que son problème de cocaïne se situait de plus en plus entre eux et qu’elle était également frustrée par son refus d’arrêter de fumer. À ce moment-là, Van Halen avait déjà reçu un diagnostic de cancer de la bouche et avait eu une partie de sa langue amputée pour la retirer.

Van Halen a commencé à recevoir des traitements pour le cancer de la bouche en 2000, et à l’époque il souffrait déjà de plusieurs maladies chroniques. Dans une interview accordée à Billboard en 2015, il a révélé qu’il avait commencé à fumer et à boire à l’âge de 12 ans et qu’il avait développé de graves dépendances chimiques. Il est entré en cure de désintoxication en 2007 et a affirmé qu’il était sobre depuis 2008.

Van Halen a également souffert de nécrose avasculaire en raison de ses singeries acrobatiques sur scène, et a ensuite souffert de diverticulite. Il a été déclaré sans cancer en 2002 après son opération de la langue, mais comme tant de patients, le cancer a refait surface des années plus tard.

Lorsque l’état de santé de Van Halen s’est aggravé ce week-end, les médecins auraient découvert que le cancer s’était propagé de sa gorge à son cerveau, ainsi qu’à d’autres organes. Il est décédé au St. John’s Hospital de Santa Monica, en Californie, entouré de Wolfgang, de sa femme Janie Liszewski et de son frère, le batteur Alex Van Halen. Il avait 65 ans.