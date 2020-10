Valérie Bertinelli continue de rendre hommage à son ex-mari, Eddie Van Halen, après sa mort. Quelques jours à peine après que leur fils, Wolfgang Van Halen, ait confirmé que le guitariste légendaire était décédé des suites d’une bataille contre le cancer, Bertinelli s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour partager un montage photo.

S’étendant sur plus d’une minute, la vidéo, sous-titrée «Famille» »présente une série d’images de leur relation, y compris une photo de Van Halen berçant le baby bump de Bertinelli. L’ancien couple s’est marié en 1981 et a accueilli Wolfgang, leur seul enfant, en 1991. Le montage a continué à documenter leur famille au fil des ans, présentant des portraits de famille souriants. La vidéo s’est terminée par une image du couple à la plage avec leur fils, les deux le soulevant par les bras. Cette même image avait été partagée par Wolfgang juste un jour auparavant sans légende.

L’hommage est venu plusieurs jours après le décès de Van Halen le matin du mardi 6 octobre. sa santé aurait commencé à décliner rapidement dans les 72 heures qui ont précédé son décès, ce qui a été confirmé par Wolfgang dans un communiqué qui disait en partie: “Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin … le cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “

Peu de temps après, Bertinelli a rompu son silence après son décès. Partageant une photo en noir et blanc de leur famille, l’actrice a écrit: “Il y a 40 ans, ma vie a changé à jamais lorsque je vous ai rencontré. Vous m’avez donné la seule vraie lumière dans ma vie, notre fils, Wolfgang. Grâce à tous vos traitements difficiles. pour le cancer du poumon, tu as gardé ton esprit magnifique et ce sourire espiègle. Je suis tellement reconnaissant à Wolfie et j’ai pu te tenir dans tes derniers moments. Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour. À l’époque, Bertinelli avait également partagé le message de son fils avec une série d’émojis au cœur brisé.

pic.twitter.com/WC9pQS7MPz – Valerie Bertinelli (@Wolfiesmom) 6 octobre 2020

Depuis le décès de Van Halen, ses proches ont partagé de nombreux hommages, Bertinelli se rendant également fréquemment sur son histoire Instagram pour partager des photos de retour. L’ancien couple s’était rencontré le 28 août 1980, à Shreveport, en Louisiane, l’actrice ayant partagé plusieurs photos de la nuit. Après avoir accueilli leur fils en 1991, ils se sont séparés en 2001. Ils ont divorcé en 2007.