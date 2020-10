L’ex-femme d’Eddie Van Halen, Valerie Bertinelli, partage de bons souvenirs après le décès du rockeur de 65 ans mardi à la suite d’une dure bataille contre le cancer. L’actrice, 60 ans, a partagé plusieurs photos de retour sur son histoire Instagram jeudi de son temps avec le guitariste, y compris une photo de la nuit de leur rencontre en 1980.

Une photo montre Bertinelli avec son bras autour de l’épaule de Van Halen à Shreveport, en Louisiane. Dans une autre, elle le serre dans ses bras à Noël en 1980. Une photo en noir et blanc prise au Forum de Los Angeles en 1981 montre le couple souriant ensemble sur un canapé. Dans un autre, ils sourient avec leur jeune fils Wolfgang, qui a maintenant 29 ans, du carrousel de Central Park en 1993. Pour voir les photos, consultez son histoire Instagram avant qu’elle n’expire ou cliquez ici.

Bertinelli et Van Halen se sont mariés en 1981 et se sont mariés pendant plus de 20 ans, accueillant leur seul enfant Wolfgang en 1991, avant de se séparer en 2001 et de divorcer en 2007. Ils étaient en bons termes au moment de la mort de Van Halen et il a même assisté à son mariage avec son mari actuel Tom Vitale. Bertinelli faisait partie de la famille présente à l’hôpital avec Van Halen au moment de sa mort, y compris Wolfgang et l’épouse de Van Halen, Janie.

Bertinelli a précédemment partagé un hommage sincère à son ex, en disant que sa “vie a changé pour toujours” quand ils se sont rencontrés. «Il y a 40 ans, ma vie a changé à jamais lorsque je vous ai rencontré», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, partageant également une vieille photo de famille. “Vous m’avez donné la seule vraie lumière dans ma vie, notre fils, Wolfgang.”

“Grâce à tous vos traitements difficiles contre le cancer du poumon, vous avez gardé votre magnifique esprit et ce sourire espiègle”, a poursuivi Bertinelli. «Je suis tellement reconnaissant à Wolfie et j’ai pu te tenir dans tes derniers moments. Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour.

Wolfgang a d’abord annoncé la mort de Van Halen. «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. “C’était le meilleur père que je pouvais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau.”

“Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais de cette défaite”, a-t-il ajouté. “Je t’aime tellement, Pop.”